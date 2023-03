Schweinfurt

04:00 Uhr

"Tiere leiden im Zirkus": Tierschützer von Peta kritisieren Tiger-Show im Circus Barnum - Dompteur widerspricht

Circus Barnum gastiert in Schweinfurt. Neben dem US-Todesrad und einer Motorradkugel hat der Schaustellerbetrieb unter anderem Tiger im Programm.

Plus In Schweinfurt gastiert der Circus Barnum – mit Raubtieren im Programm. Was der Zirkusdirektor, die Stadt sowie die Tierschutzorganisation Peta dazu sagen.

Von Michael Endres

Manege frei für Circus Barnum in Schweinfurt: In der Mitte des Zelts steht ein gut vier Meter hoher Käfig mit Hockern darin. Auf zweien sitzen die gut 220 Kilogramm schweren Tigerdamen Floyd und Sandy – und machen Kunststücke auf das Kommando von Dompteur Raphael Markus Korittnig. Eine Tigerdame springt dabei von einem Hocker auf den anderen und soll auf einem Holzbalken balancieren.

