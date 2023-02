Übertritt in die weiterführende Schule: Was Schulpsychologin Ruth Braum Eltern zum Start rät

Plus Welche Schulart bei welchem Notenschnitt? Wie läuft der Probeunterricht ab und soll das Kind bei der Schulwahl mitentscheiden? Das sagt eine Schweinfurter Expertin und Mutter.

Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Die Frage treibt aktuell wieder viele Eltern von Viertklässlerinnen und Viertklässlern um. Ruth Braum ist dreifache Mutter und seit 2003 im Schulamtsbezirk Stadt und Landkreis Schweinfurt als staatliche Schulpsychologin tätig. Sie ist zuständig für 14 Grund- und Mittelschulen und berät Eltern - unter anderem bei der Frage der Schul-Wahl.