Unterfränkischer AfD-Politiker Daniel Halemba wird weiter per Haftbefehl gesucht

Plus Kurz vor der ersten Landtagssitzung suchen die Behörden weiter nach dem designierten AfD-Abgeordneten. Der Anwalt des 22-Jährigen weist die Vorwürfe zurück.

Der neu gewählte unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba wird weiter per Haftbefehl gesucht. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Sonntag auf Nachfrage dieser Redaktion. Der 22-Jährige sei noch nicht festgenommen worden.

Halemba habe die Option, sich mit seinem Rechtsanwalt bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu melden – "oder wir finden ihn und dann würde der Haftbefehl wie bei jedem anderen auch vollstreckt", so der Polizeisprecher.