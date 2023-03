Würzburg

16:48 Uhr

Verdi-Streik am Montag legt ÖPNV in Würzburg erneut lahm: "Auswirkungen werden deutlich gravierender sein"

Auch in Würzburg wird der bundesweite Streik im öffentlichen Dienst Auswirkungen haben. Die Straßenbahnen und Busse in Würzburg werden am kommenden Montag voraussichtlich still stehen.

Von Gina Thiel

Schon wieder steht alles still. Erst am vergangenen Mittwoch hatte die Gewerkschaft Verdi zum Streik in Würzburg aufgerufen. Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes hatten daraufhin ihre Arbeit niedergelegt. Unter anderem die Straßenreiniger der Stadt Würzburg, das Blindeninstitut, aber auch die Straßenbahner der WVV. Jetzt haben die Gewerkschaften Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wieder zum Streik aufgerufen. Und das, obwohl die erneuten Tarifverhandlungen erst am selben Tag beginnen sollen. Doch um ihren Forderungen landesweit Nachdruck zu verleihen, sollen Beschäftigte erneut ihre Arbeit niederlegen. "In Würzburg haben wir die Straßenbahn GmbH zum Streik aufgerufen und auch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt", erklärt Gerald Burkard, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Aschaffenburg-Würzburg. Auf Nachfrage dieser Redaktion berichtet Cornelia Wagner, Pressesprecherin der WVV: "Eine offizielle Streik-Ankündigung von der WSB liegt derzeit noch nicht vor." Daher könne das Unternehmen derzeit noch nicht abschätzen, welche Folgen dies für den Bus- und Straßenbahnverkehr in Würzburg haben werde. Jedoch gehe die WVV davon aus, dass die "streikbedingten Ausfälle noch umfangreicher und deutlich gravierender sein werden" als am vergangenen Mittwoch, erklärt Wagner. Dieser Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert.

