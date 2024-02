Von Kanada nach Würzburg: Familie Wendland setzt auf die Basketball-Karriere ihres Sohns Noah bei den Baskets

Plus Der 16-jährige Noah Wendland steht im Kader der Würzburg Baskets und spielt für die Akademie des Bundesligisten. Wie die Familie den Umzug nach Deutschland erlebte.

Fast 8000 Kilometer liegen zwischen dem Haus im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld und ihrer Heimat in Kelowna im Westen von Kanada. Für ihren Sohn Noah hat die Familie Wendland einen Wohnortwechsel dieser Distanz auf sich genommen. Der 16-jährige Noah Wendland spielt seit dem vergangenen Sommer für den Nachwuchs der Würzburg Baskets. Weil seine Mutter Jana Wendland (40) bis zum sechsten Lebensjahr in Deutschland lebte, hat auch er noch einen deutschen Pass.

Während der Vorbereitung durfte Noah Wendland schon regelmäßig mit den Profis trainieren und stand beim letzten Vorbereitungsspiel auch auf dem Parkett. Mittlerweile liegt sein Schwerpunkt auf den Teams der Akademie der Würzburg Baskets in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga und der Regionalliga.