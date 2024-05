Bad Kissingen

War das tatsächlich ein Wolf in Bad Kissingen? Anwohnerin will das Tier in einem Wohngebiet gesehen haben

Plus Am 8. Mai soll ein mutmaßlicher Wolf in Bad Kissingen gesichtet worden sein. Zwei Tage zuvor wurde ein Wolf bei Ebenhausen fotografiert. Was man dazu weiß.

Von Isolde Krapf

Mutmaßliche Wolfssichtungen sorgen immer mal für Schlagzeilen. Dass es in der Rhön sowie an der Grenze zu Hessen standorttreue Wölfe gibt, ist allseits bekannt. Gelegentlich sollen Wölfe auch schon in der Region Main-Rhön in der Nähe von Ortschaften gesichtet worden sein.

Im Frühjahr 2023 hatte beispielsweise das Video eines mutmaßlichen Wolfs in den sozialen Netzwerken für Furore gesorgt, der angeblich in Steinach am Friedhof entlanggelaufen sei. Auch Mitte Februar 2024 hatte sich die Frage gestellt, ob es ein Wolf war, der einen Nandu bei Schönderling tötete.

