War es das neue Wolfspaar aus der Rhön? Neue DNA-Analysen nach Angriff auf Ziege legen den Verdacht nahe

Plus Landesamt für Umwelt veröffentlicht Gen-Nachweise. Weitere Verdachtsfälle von möglichen Wolfsrissen bei Oberbach und Ginolfs werden untersucht.

Die Anzeichen, dass sich in der Hochrhön ein neues Wolfspaar gefunden hat, verdichten sich weiter. Darauf deuten neue Gen-Nachweise hin, die das Landesamt für Umwelt (LfU) jetzt veröffentlicht hat.

Wie berichtet, riss die wegen rund 40 Nutztierangriffen bekannte Problemwölfin mit dem Laborkürzel GW3092f am 17. April eine Ziege aus der kleinen Herde von Erich Göpfert aus Ginolfs. Am 24. wurde wieder ein Tier aus dieser Herde getötet. Aufgrund der dabei gefressenen Fleischmenge vermutete der Halter im Gespräch mit dieser Redaktion schon damals, dass seine Ziege von zwei Wölfen attackiert wurde.