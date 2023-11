Wohnungsbau in Würzburg: Wo noch Baugebiete möglich wären und warum Nachverdichtung auf Widerstand stößt

Plus Bleibt die Stadt jetzt auf Baugrundstücken sitzen? Diese und andere Fragen beantwortet Würzburgs Baureferent Benjamin Schneider im Interview zum Wohnungsbau.

Am Hubland wird noch gebaut. Insgesamt 2500 neue Wohnungen entstehen im neuen Würzburger Stadtteil. Die letzten Baugrundstücke für Einfamilienhäuser verkauft die Stadt dort gerade. Wo ist dann in der Stadt noch Platz für neue Häuser? Und wieviel neue Wohnungen braucht Würzburg überhaupt noch? Stadtbaureferent Benjamin Schneider (49) gibt Antworten.

Benjamin Schneider: Die allermeisten Grundstücke hatten wir beispielsweise am Hubland schon vermarktet, bevor Anfang des Jahres die Zinsen gestiegen sind. Aktuell verkaufen wir dort noch einzelne Grundstücke, zum Beispiel für Einfamilienhäuser, dafür gibt es auch nach wie vor Interessenten. Allerdings dauert es im Moment etwas länger, bis die Erwerber – auch bei größeren Projekten – mit dem Bauen anfangen.