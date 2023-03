Schweinfurt

18.03.2023

Zehn Tonnen in den Schredder: Warum Schaeffler in Schweinfurt 30.000 Wälzlager vernichtete

Martin Rügemer (links) geht für Schaeffler gegen Plagiate vor. Mit Frank Ziegler, Geschäftsführer der Riwald Recycling Franken, begutachtet er die Fälschungen, die in Schweinfurt vernichtet werden sollen.

Plus Finanzielle Schäden, Sicherheitsrisiko – gefälschte Bauteile sorgen in der Industrie für hohe Verluste. In Schweinfurt hat Schaeffler nun Fälschungen vernichtet.

Von Désirée Schneider

Unter ohrenbetäubendem Lärm rauschen gut zehn Tonnen Stahl, Messing und Kunststoff von der Ladefläche des Lasters. Rund 30.000 Wälzlager fallen wirr durcheinander, einige knopfgroße Stahlkugeln lösen sich und rollen über den Boden.

