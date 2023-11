Zentralratspräsident Schuster aus Würzburg: Der AfD nehme ich die Aussagen zum Antisemitismus nicht ab

Plus Hakenkreuz-Schmierereien, zerstörte Läden, offener Hass: Jüdinnen und Juden haben Angst in Deutschland. Sie auch, Herr Schuster? Ein Interview mit dem Zentralratspräsidenten.

Jüdisches Leben in Deutschland war schon immer bedroht. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel tritt der Antisemitismus deutlich offener zutage. Wie geht es Jüdinnen und Juden damit, wo erleben sie Solidarität, wo vermissen sie diese?

Fragen, die diese Redaktion Josef Schuster gestellt hat. Der 69-jährige Arzt aus Würzburg ist seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.