Neu in unserer App: Merkliste, verbesserte Navigation und Kreuzworträtsel

Mit der neuen Version unserer App "Augsburger Allgemeine News" erhalten Sie ab sofort zusätzliche Funktionen und Inhalte. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Ab sofort ist die Version 3.1 unserer App "Augsburger Allgemeine News" im Apple App-Store für iOS und im Google Play Store für Android-Geräte verfügbar. Anbei erhalten Sie eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen.

Neue Navigationsleiste als Schnelleinstieg in die wichtigsten App-Funktionen Merklisten-Funktion, um Artikel für später abzuspeichern Kreuzworträtsel, Rezepte und Ratgeber in der "MEIN PLUS"-Vorteilswelt

Sie haben Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an digital@augsburger-allgemeine.de oder klicken Sie auf den Link "Feedback" im App-Menü.

1. Neue Navigationsleiste als Schnelleinstieg in die wichtigsten App-Funktionen

Für eine verbesserte Navigation bietet unsere App nun eine neue Navigationsleiste am Seitenende, um direkt zu den wichtigsten Funktionen zu gelangen. Damit können Sie unter anderem Push-Mitteilungen und Newsletter schnell und unkompliziert verwalten und personalisieren.

Foto: MZA

2. Merklisten-Funktion, um Artikel für später abzuspeichern

In der Navigationsleiste finden Sie künftig auch ihre persönliche Artikel-Merkliste. In jedem Artikel ist dafür ab sofort rechts oben ein "Merken"-Symbol vorhanden, über das Sie den Artikel der Merkliste hinzufügen können. Ein zweiter Klick auf das Symbol entfernt den Artikel wieder aus der Merkliste.

3. Kreuzworträtsel, Rezepte und Ratgeber in der "MEIN PLUS"-Vorteilswelt

Abonnentinnen und Abonnenten genießen in der App künftig auch alle Vorteile unseres PLUS+Pakets. In der "MEIN PLUS"-Vorteilswelt, die Sie ebenfalls über die Navigationsleiste am Seitenende erreichen, finden Sie alle aktuellen PLUS+Artikel, täglich aktuelle Kreuzworträtsel und Sudoku, Rad- und Wandertouren sowie Ratgeber und Rezepte.

Foto: MZA

Über unsere App "Augsburger Allgemeine News"

Mit unserer App "Augsburger Allgemeine News" sind wir ganz nah dran an der Region, ihren Menschen und allen Nachrichten. Über 20.000 Leserinnen und Leser nutzen dieses Angebot, viele von ihnen mehrmals täglich. Mit aktuellen Push-Mitteilungen, Newslettern und allen wichtigen News und Hintergründen ist unsere App schon heute für viele Menschen ein wesentlicher Begleiter durch den Tag. Dieses Angebot entwickeln wir für Sie kontinuierlich weiter - mit neuen Funktionen, Inhalten oder durch Verbesserungen der Navigation oder Nutzerfreundlichkeit. Über neue App-Versionen bzw. Updates informieren wir Sie zuverlässig mit einer Push-Mitteilung und einem Überblick über die wichtigsten Neuerungen.