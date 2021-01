vor 32 Min.

25000 Euro Unfallschaden bei Zusammenstoß

Zwei Autos prallen in Laugna zusammen

In Laugna sind zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge mussten danach abgeschleppt werden. Der Unfallschaden ist hoch. Eine 61-Jährige wollte nach Angaben der Polizei am Montag um 10.40 Uhr von der Wirtsgasse in Laugna auf die Staatsstraße 2036 auffahren.

Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Seat-Fahrer und prallte mit diesem zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25000 Euro. Da die Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. (pol)

