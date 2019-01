vor 22 Min.

28 Kinder in Wertingen getauft

Pfarrei blickt auf 2018 zurück

Beim Jahresschlussgottesdienst an Silvester in der Stadtpfarrkirche Wertingen blickte Stadtpfarrer Rupert Ostermayer auf 2018 in der Pfarreiengemeinschaft zurück. Er dankte dabei allen, die sich in den drei Pfarreien Binswangen, Gottmannshofen und Wertingen engagierten. Insgesamt empfingen im vergangenen Jahr in Wertingen 28 Kinder das Sakrament der Taufe, in Binswangen waren es sechs und in Gottmannshofen neun Kinder. Getraut wurden in Wertingen vier Paare, in Binswangen vier und in Gottmannshofen ebenfalls vier Paare.

Zum ersten Mal die heilige Kommunion empfingen in Wertingen 29 Kinder, in Binswangen zwölf und in Gottmannshofen 14 Kinder. Aus der Kirche ausgetreten sind in Wertingen 23, in Gottmannshofen acht und in Binswangen zehn Menschen.

Mit der Kirche wieder versöhnt haben sich in Wertingen eine und in Binswangen drei Personen. Beerdigt wurden in Wertingen 28, in Binswangen fünf und in Gottmannshofen fünf Menschen. (fk)

Themen Folgen