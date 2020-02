07.02.2020

5 Fragen, 5 Antworten

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier spricht über Verantwortung und Pläne der Stadt zur Altenpflege, Verkehr und Klimaschutz

Warum wollen Sie auch in den nächsten sechs Jahren Bürgermeister von Wertingen bleiben?

Auf öffentlichen Veranstaltungen und in persönlichen Gesprächen habe ich große Unterstützung für meine Arbeit erfahren mit der Bitte, weiterzumachen. Und ich habe diese Entscheidung mit meiner Frau intensiv diskutiert, die mir weiterhin den Rücken freihalten will. Beides hat mich dazu bewogen, wieder zu kandidieren und die hohe Verantwortung für die Stadt und seine Ortsteile – für eine überschaubare Zeit – noch einmal zu übernehmen. Keine Angst, ich weiß, wann ich aufhören muss! Und mich haben öffentliche Äußerungen und Veranstaltungen mit eindeutig rechtsextremen Hintergrund nachdenklich gestimmt. Da wird rassistisches und nationalistisches Gedankengut intellektuell gut verpackt und versucht, Werte unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung schlecht zu reden und Menschen in ihrem Ansehen zu beschädigen. Sich der Verantwortung stellen, das ist auch eine Bürgerpflicht. Für Gleichheit, Freiheit und Toleranz.

Welche Herausforderungen werden sich für Wertingen in den kommenden Jahren in der Verkehrsplanung ergeben?

Wir brauchen einen Befreiungsschlag mit der nördlichen Entlastungsstraße und der Anbindung des Marienfeldes an die Dillinger Straße. Und wir sind gerade dabei, den Schwerlastverkehr in der Innenstadt zu begrenzen. Die südliche Entlastungsstraße mit Laugnakreisel lässt ein Anfahren aller Gewerbebetriebe zu. Kein einziger Schwerlaster muss die Innenstadt durchfahren. Ein Lenkungs- und Leitsystem mit Vorwegweisern und Verkehrshinweisen ist eine Möglichkeit. Und ich habe einen Arbeitskreis eingerichtet, der gerade für die kleinsten Verkehrsteilnehmer Lösungen für sichere Schulwege erarbeitet.

Wertingen verzeichnet das mit Abstand stärkste Bevölkerungswachstum im ganzen Landkreis – was bringt das an Herausforderungen mit sich?

Wachsen bedeutet, dass die Infrastruktur mitwachsen muss. Deshalb wird für 3,8 Millionen ein neues Kinderhaus gebaut. Die Ausweisung von Baugebieten, der Bau von bezahlbarem Wohnraum durch die Baugenossenschaft und die Erschließung neuer Gewerbeflächen muss weiter vorangetrieben werden und wird personell wie finanziell vieles von uns abverlangen.

Der Klimawandel und Umweltschutz sind in aller Munde. Welchen Beitrag kann Wertingen leisten, wo gibt es Potenzial für Veränderung?

Wir können bei öffentlichen Gebäuden handeln, was wir auch tun. So wird das neue Kinderhaus über Erdwärme und Fotovoltaik seine Energie beziehen und damit zum Solar-Aktiv-Haus. Wir forsten den Wald gemeinsam mit Schulklassen auf. Wir haben Carsharing eingeführt. Wir beteiligen uns an der Sonnenkampagne des Landkreises. Wir fördern Fotovoltaikanlagen, wir finanzieren Buslinien, wir bieten kostenlose Energieberatung an, wir beteiligen uns am Projekt „boden;ständig“ und versuchen hier den dezentralen Rückhalt von Wasser und den Boden vor Erosionen zu schützen. Wir verteilen Blühsamen und legen Staudenflächen an, wir organisieren Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit für unsere Mitarbeiter, vermeiden Papier, kaufen regional ein und unterstützen den Wochenmarkt.

Wie schätzen Sie die Situation am Wertinger Seniorenheim St. Klara ein – ist die Gesamtsituation zufriedenstellend, oder werden hier in naher Zukunft größere Veränderungen anstehen?

Wir haben ein gut bestelltes Haus mit unglaublich engagierten Mitarbeitern. Das Seniorenzentrum soll zukünftig für die ambulante Pflege sowie die Kurzzeit, Tages- aber auch Rüstigen-Pflege weitergenutzt werden. Für die vollstationäre Pflege, die immer dringender benötigt wird, will ich einen Neubau anstoßen. Im Idealfall in unmittelbarer Nähe zum Kreiskrankenhaus in Wertingen, damit hier über kurze Wege eine effektive Betreuung und ärztliche Versorgung stattfinden kann. Interview: Benjamin Reif

Themen folgen