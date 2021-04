Ab heute: Sperrung am Thürheimer Tor

Zufahrt zum Marktplatz ist dort nicht mehr möglich

Ab dem heutigen Montag, 26. April, geht am Thürheimer Tor in Wertingen nichts mehr. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Engstelle und somit auch die Zufahrt zum Marktplatz für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Grund dafür sind Bauarbeiten am Gebäude am Marktplatz 7. Die Sperrung soll bis Freitag, 7. Mai, dauern. Auch Fußgänger können die Baustelle nicht passieren. Eine Fußgängerumleitung ist über die Parkfläche am Thürheimer Tor und Kalteck möglich und wird ausgeschildert. Der Parkplatz am Thürheimer Tor kann von Norden her (Bauerngasse, Ebersberg, Alemannenstraße) wie gewohnt angefahren werden. Die Bushaltestelle Marktplatz wird wie gewohnt angefahren. (wz)