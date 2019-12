20.12.2019

Alle Kinder sollen Musik erlernen

Buhl-Stiftung unterstützt Wertinger Musikschule

Große Freude herrscht bei der Musikschule Wertingen: Sie erhielt auch in diesem Jahr für ihren Sozialfonds eine großzügige Spende der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung. Mit den 15000 Euro möchte die Musikschule ihren Sozialfonds auffüllen. Damit kommen Schüler in Genuss von Musikunterricht, deren Eltern sich dies nur schwer leisten können.

Das Ehepaar Charlotte und Hermann Buhl engagiert sich laut Pressemitteilung seit vielen Jahren für soziale Zwecke und stellt dort Geld zur Verfügung, wo es für neue Projekte nachhaltig und zielgerichtet eingesetzt wird. Dies kommt auch regelmäßig der Musikschule Wertingen zugute. Damit der Zugang zu Musik und die Teilhabe an Kultur für alle möglich ist, setzen die Verantwortlichen der Musikschule Wertingen das Geld aus dem Sozialfonds ein und erteilen auch dann Musikunterricht, wenn das Einkommen der Eltern nicht ausreicht oder finanzielle Engpässe auftreten.

Auf breitem Fundament Musikunterricht für möglichst viele anbieten zu können, ist in Form der Grundausbildung auf der Blockflöte im Gruppenunterricht eine weitere Säule des Bildungsauftrags. Es kann der leichte Einstieg in ein gemeinsames Musikerlebnis und der Beginn eines lebenslangen, wertvollen und Freude spendenden Lernprozesses sein. „Der Weg durch unsere Musikschule folgt einer musikpädagogisch wohlüberlegten, bewährten Struktur: Mit der Elementaren Musikpädagogik schaffen wir die Grundlagen, im Instrumental- und Vokalunterricht geben wir Raum und Zeit zu individueller Entwicklung, in den Ensemblefächern vermitteln wir gemeinsames Musikerleben. Die Teilnahme unserer Schüler an den Veranstaltungen der Musikschule ist Bestandteil unserer pädagogischen Konzeption“, so Schulleiterin Heike Mayr-Hof im Gespräch mit der Familie Buhl. (pm)

