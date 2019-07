vor 10 Min.

Als Telefonieren noch Handarbeit war

Fabian Frommelt hat Spaß an der Elektronik und repariert vieles, was Kabel hat. Seine Leidenschaft gehört nicht nur Plattenspielern, sondern auch der Telefontechnik. Zu seinem Vortrag baut er eine alte Vermittlungsanlage auf.

„Vom Kurbeltelephon bis zum Smartphone“ heißt ein Vortrag, bei dem insbesondere Jüngere erfahren können, was ihre Großeltern noch für ein Telefongespräch leisten mussten

„Vom Kurbeltelephon zum Smartphone“ – so heißt der Vortrag am Sonntag, 21. Juli, im Radio- und Telefonmuseum, den Referent Fabian Frommelt aus Biberbach um 15 Uhr im Radio- und Telefonmuseum Wertingen hält. Frommelt ist der jüngste ehrenamtliche Mitarbeiter im Radio- und Telefonmuseum.

Panik – Ich habe mein Smartphone verloren! Adressen, Mails, Kalender, Bilder, und noch viele andere private, intime Daten und Infos sind heute auf einem Smartphone gespeichert. Wenn das alles futsch ist oder schlimmer noch, wenn das alles in die falschen Hände gerät! Vor rund hundertfünfzig Jahren kannten die Leute dieses heutige Horrorszenario nicht. Als Philipp Reis 1863 das erste funktionierende Telefon erfand, konnte sich niemand vorstellen, dass dieser Apparat aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken wäre und wie er das Berufliche, das Gewerbliche und das Privatleben verändern und umkrempeln würde. Überall und jederzeit erreichbar zu sein und mit jemanden zu reden und ihn dabei zu sehen, war unvorstellbar. Technische Erfindungen verändern immer wieder das Leben der Menschen. Das Rad, der Buchdruck, der Strom, die Dampfmaschine, der Funk, das Flugzeug, das Radio, das Fernsehen – all diese bedeutenden Erfindungen haben Umbrüche gebracht. In Museen werden diese auch für heutige Generationen greifbar.

Die Telegrafie war eine dieser großen Errungenschaften der Technik. Mittels Morseapparaten war, wenn Drahtverbindungen bestanden die Welt enger und schneller zusammengerückt. Aber es war doch etwas umständlicher und verlangte „Spezialisten“. Erst mit Graham Bell, er verbesserte Reis Erfindung, begann der Siegeszug des Telefons. Viele Entwicklungsschritte und Erfindungen waren nötig, bis das Telefon in fast jedem Haushalt etabliert war. Ein enormer Wirtschaftszweig und ein riesiges Betätigungsfeld für Erfinder, Konstrukteure und Finanzstrategen.

Als dann die drahtlose Telefonie – technisch sehr aufwendig – aufkam, war dies anfangs für Otto Normalverbraucher unerschwinglich. Dann kam das Mobil-Telefon und ein riesiger neuer Industrie- und Geschäftszweig entstand. Heute gibt es mehr Mobilfunkgeräte in Deutschland als Einwohner. Diese Themen wird Fabian Frommelt besprechen und mit Bildern und Filmbeispielen unterlegen. (pm)

kann man über 220 Exponate bestaunen – vom Klappenschrank, Autotelefon, Walzentelefon, Micky-Maus-Telefon bis hin zur Schalt- und Relaistechnik und Münzfernsprecher.

