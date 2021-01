vor 7 Min.

Anmeldung bei den „Kleinen Strolchen“

Wegen Corona ist der Ablauf in Zusamaltheim anders

Im Kindergarten „Kleine Strolche“ in Zusamaltheim werden die Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2021/2022 schriftlich entgegengenommen. Wegen der Corona-Pandemie ist es nicht möglich, persönlich anzumelden. Das teilte nun die Leitung des Kindergartens mit. Informationen über die Einrichtung und die Anmeldeformulare finden Interessierte auf der Homepage: www.kindergarten-zusamaltheim.de

In der Kinderkrippe werden Kinder ab einem Jahr aufgenommen. Der Kindergarten bietet Plätze für die drei- bis sechsjährigen Kinder. Die Aufnahme findet in der Regel im September 2021 statt. Auch Kinder, die später aufgenommen werden sollen – zum Beispiel im Januar 2022 – sollten bereits jetzt angemeldet werden, damit sie bei der Platzvergabe eingeplant werden können. Das ausgefüllte Anmeldeformular soll bis zum 28. Januar an den Kindergarten gesendet werden.

Für Fragen stehen die Mitarbeiter am 28. Januar ab 15 Uhr telefonisch zur Verfügung. Für das Telefonat soll vorab ein Termin vereinbart werden. Der Kindergarten ist unter Telefon 08272/6359 und die Krippe unter 08272/6095144 erreichbar. Die Verantwortlichen hoffen, dass eine Besichtigung und ein persönlicher Kontakt zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. (pm)

Themen folgen