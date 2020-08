vor 19 Min.

Anton Wagner ist gestorben

Der ehemalige Bliensbacher Pfarrer wurde 86 Jahre alt

Pfarrer Anton Wagner, der seit 2004 in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach involviert war, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er wohnte wärend seiner seelsorgerischen Tätigkeit im idyllisch gelegenen Modelshauser Pfarrhof, wo er seinem damaligen Chef, Pfarrer Joseph Kaniamparambil, von 2004 bis 2011 in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach wöchentlich acht Messfeiern abnahm.

Am 22. Juli 1934 wurde Anton Wagner in Augsburg-Lechhausen geboren. Als Handwerker und spätberufener Priester feierte er 1974 seine Priesterweihe, war dann im Donaumoos elf Jahre Pfarrer und kam in seine Pfarrei St. Pankratius Lechhausen für acht Jahre zurück. Im Ruhestand mit 70 Jahren kam er in die Pfarreiengemeinschaft Bliensbach. Hier stand er in den sieben Pfarrorten als nebenberuflicher Priester Pfarrer Joseph als rechte Hand seelsorgerisch zur Seite. 2011 betreute er dann die Kobelkirche in Westheim/Neusäss, wo er 85-jährig und mit 45 Priesterjahren 2019 endgültig in den Ruhestand ging. (fk)