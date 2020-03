vor 34 Min.

Auch ohne große Feier ein glücklicher Mensch

An was sich Laugnas Altbürgermeister Günter Meitinger erinnert und was er im fortgeschrittenen Alter tut

Von Günther Herdin

Wenn die Zeiten normal wären, dann hätte sich Günter Meitinger in dieser Woche mit circa 50 Personen im Restaurant „Adria“ im Bürgerhaus in Modelshausen getroffen, um gemeinsam seinen 80. Geburtstag zu feiern. Doch das Corona-Virus wirft alle Planungen über den Haufen. Auch für den Altbürgermeister der Gemeinde Laugna. „Was will man machen, es geht halt einfach nicht“, hat der Jubilar großes Verständnis für Vorsichtsmaßnahmen wie geschlossene Gaststätten. Dass die derzeitige Gesundheitskrise überstanden wird, davon ist Günter Meitinger überzeugt. „Ich bin da absolut zuversichtlich“, vertraut er der Ärzteschaft, den Pflegekräften und den politisch Verantwortlichen. Sobald sich das allgemeine Leben einigermaßen normalisiert habe, werde die Feier in Modelshausen nachgeholt.

An jenem Ort, an dem der am 31. März 1940 in Augsburg geborene und aufgewachsene Günter Meitinger seine spätere Frau Frieda kennengelernt und im Jahr 1968 geheiratet hat. Beide unterrichteten als Lehrer an der ehemaligen Schule, dem jetzigen Bürgerhaus in Modelshausen. Sie hatte die Klassen eins bis vier unter sich, er die Jahrgangsstufen fünf bis acht. Als die Schule in Modelshausen aufgelöst wurde, wechselte Meitinger an die Schule in Emersacker, an der er bis 2002 unterrichtete. In seinem Beruf als Lehrer war der Vater von zwei erwachsenen Kindern und zweifache Opa „sehr glücklich“, wie er extra betont. Der Tod seiner Frau 2002 hat dazu geführt, dass der Witwer noch im gleichen Jahr seinen Schuldienst beendete.

Zu dieser Zeit war Günter Meitinger bereits Bürgermeister in Laugna. In dieses Ehrenamt wurde er im Dezember 1980 gewählt, 1996 übergab er die Amtsgeschäfte an Georg Keis. „Er hat mir eine gut bestellte Gemeinde übergeben, in der es nach der Gebietsreform nicht einfach war, die verschiedenen Ortsteile zusammenzuführen“, lobt Meitingers Nachfolger vor allem dessen Ausgeglichenheit auf kommunalpolitischer Ebene. Selbst erinnert sich Altbürgermeister Meitinger vor allem an die ersten Jahre innerhalb der VG Wertingen.

Der damalige VG-Vorsitzende, Wertingens Bürgermeister Dietrich Riesebeck, sei kein leichter Verhandlungspartner gewesen, dafür jedoch stets korrekt. Als Meitinger einmal Riesebeck erklärt habe, dass die Stadt Wertingen auf das Umland angewiesen sei, habe dieser nicht widersprochen, doch gleichzeitig erklärt, dass das Umland auch die Stadt Wertingen benötige. „Vor allem in Sachen Infrastruktur“, stimmt Meitinger zu und zählt auf, dass dies ja auch noch heute so der Fall sei. Geärgert hat sich der Altbürgermeister in den ersten Jahren nach der Gebietsreform über Dinge, die mit der Landkreisgrenze zu tun hatten. Da durfte beispielsweise bei einem Brand die Feuerwehr aus dem benachbarten Emersacker (Kreis Augsburg) nicht ins drei Kilometer entfernte Bocksberg (Kreis Dillingen) mit zum Löschen anrücken. Umgekehrt musste die Bocksberger Wehr zu Hause bleiben, wenn in Emersacker Alarm geschlagen wurde. Die aktuelle Kommunalpolitik interessiert den 80-Jährigen natürlich immer noch. Mit Freude habe er bei den Kommunalwahlen am 15. März dieses Jahres das Ergebnis von fast 97 Prozent für Amtsinhaber Johann Gebele (seit 2014 Nachfolger von Georg Keis) zur Kenntnis genommen. Es zeige, so Meitinger, dass die Leute mit seiner Arbeit offenbar zufrieden sind.

Im kleinen Ortsteil Kaag bei Bocksberg lebt der Jubilar gemeinsam mit seinem Sohn in einem gemeinsamen Haus. Die tägliche Mittagsverpflegung kommt für den Witwer vom Servicedienst „Essen auf Rädern“; am Sonntag kocht er gemeinsam mit seinem Sohn in einem Zwei-Mann-Team. Obwohl er fast in allen Vereinen der Gemeinde Mitglied ist, haben seine Hobbys wenig mit einem Klubleben zu tun. Günter Meitinger werkelt lieber im eigenen Garten, setzt sich auf die Couch, um ein Buch zu lesen, geht mit seiner Lebensgefährtin ins Theater, fährt mit ihr in den Urlaub oder unternimmt sonst etwas, um vor allem soziale Kontakte zu pflegen.

In Zeiten von Corona sind diese natürlich eingeschränkt. Doch ein mit sich zufriedener Mann freut sich auf eine baldige Nachfeier im Restaurant „Adria“. Um sich dann mit vielen Gästen so richtig austauschen zu können.

Themen folgen