Auf gute Nachbarschaft in Wertingen!

Die Wohngruppe der Lebenshilfe in Wertingen zieht in absehbarer Zeit in die Hans-Wertinger-Straße um. Worauf sich die Bewohner freuen.

Die Lebenshilfe hilft Menschen beim Leben. Menschen, die aus körperlichen oder geistigen Gründen im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind, bekommen im Haus an der Hans-Wertinger-Straße die Möglichkeit, selbstbestimmt im Rahmen ihrer Fähigkeiten zu wohnen. Es ist ein Zuhause, das Schutz und Hilfe zugleich bietet, das Gemeinschaft, aber auch Privatsphäre ermöglicht.

Diese Menschen gibt es in jedem Ort, und in der Hans-Wertinger-Straße in Wertingen sind sie gerne gesehen. Die Anwohner, die sich kürzlich in einem Leserbrief in unserer Zeitung zu Wort gemeldet haben, berichten von einer guten Nachbarschaft. Sie erzählen, dass alles „ganz normal“ ist. Normalität, das bedeutet für Menschen mit Einschränkungen, dass für sie der Alltag schwieriger zu meistern ist, vieles länger dauert, viele kleine Dinge, die den Alltag ausmachen, nicht selbstverständlich sind. Sie haben es schwerer als andere Menschen. Um so schöner ist es für sie, wenn sie von Nachbarn dennoch als „normal“ empfunden werden.

Für die Betreuer und Betreuerinnen der Lebenshilfe ist Normalität ein weit gefasster Begriff. Es ist normal, dass es Menschen mit Einschränkungen gibt, denn jeder kann in diese Situation kommen. Die Betreuer achten und respektieren diese Menschen und geben ihnen das Gefühl, dass sie wertvoll sind. Das hat sich in der Hans-Wertinger-Straße auch auf die Nachbarschaft übertragen – es gibt ein gutes Einvernehmen.

Wenn in ein oder zwei Jahren die Wohngruppe in ein neues Gebäude in die Wertinger Mohnblumenstraße umzieht, dann freuen sich die Bewohner, wenn sie dort ebenso respektiert und angenommen werden, wie in der Hans-Wertinger-Straße.

