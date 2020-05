vor 37 Min.

Ausgebüxte Kuh bleibt verschwunden

Das Tier wird im Wald vermutet

Die Kuh, die am Montag in Binswangen ausgebüxt ist, bleibt weiterhin verschwunden. Die Polizei erklärte, dass man noch immer keine Spur von dem vermissten Tier habe. Die Kuh war am Montag stiften gegangen. Drei Polizeistreifen hatten nach ihr gesucht – vergeblich. Wer im Bereich Binswangen und Roggden eine frei laufende Kuh sieht, soll sich unter Telefon 08272/99510 an die Polizei in Wertingen wenden. (wz)

