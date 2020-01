vor 23 Min.

Bauausschuss hat lange Tagesordnung

Bei der ersten Sitzung im neuen Jahr wird einiges besprochen

Der Bauausschuss des Wertinger Stadtrates beschäftigt sich in der ersten Sitzung des neuen Jahres am heutigen Mittwoch, 15. Januar, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit einer ganzen Reihe interessanter Themen. Zunächst geht es um die Bebauungspläne für „Am Böhmengässchen“ in Wertingen und „Südlich der Bliensbacher Straße“ in Rieblingen.

Nach zwei Bauanfragen widmen sich die Räte der Diskussion um den Abbruch eines Wohnhauses mit der Adresse „Laugnastraße 15“ in Wertingen. Anschließend wird unter anderem noch die Errichtung eines Gehweges an der Riedgasse/Bergstraße in Wertingen besprochen. (pm)

