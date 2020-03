vor 36 Min.

Befragung zur Windkraft abgelehnt

Der Gemeinderat Buttenwiesen hatte die Idee diskutiert

Den Vorschlag brachte Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner aus der Bürgerinformationsveranstaltung in Wortelstetten mit: Eine Bürgerbefragung in den beiden Ortsteilen Wortelstetten und Neuweiler sollte einen Überblick darüber geben, wie die Bürger dort zu den geplanten Windenergieanlagen stehen. In nichtöffentlicher Sitzung diskutierten die Gemeinderäte jetzt ausführlich darüber und lehnten den Vorschlag letztendlich mehrheitlich ab. Das teilte Kaltner gegenüber unserer Zeitung mit.

Geplant war ein Fragebogen, in dem hätte abgeklärt werden sollen, wie die einzelnen Bürger zur Windenergie stehen. Ein wesentlicher Grund, warum die Idee abgelehnt wurde, ist laut Kaltner: „Dann müssten wir bei allen vergleichbaren Situationen die unmittelbaren Nachbarn anfragen.“ Ohnehin hätte die Befragung keine Rechtswirkung gehabt, wäre nur zur Meinungsbildung interessant gewesen. Insgesamt sind auf der Anhöhe zwischen den Gemeinden Buttenwiesen, Ehingen und Kühlenthal insgesamt drei neue Windräder geplant. Ehingen und Kühlenthal haben für ihren Bereich bereits zugestimmt. Im Gemeinderat Buttenwiesen wird das Thema auf der nächsten Ratssitzung Ende März auf der Tagesordnung stehen. (dem)

