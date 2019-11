vor 20 Min.

Bei Jubiläumsfeier macht sich die SPD Wertingen Mut

Der Ortsverein besteht seit hundert Jahren. Das nimmt er zum Anlass, seine Geschichte darzustellen und Stärken in schwierigen Zeiten aufzuzeigen

Von Hertha Stauch

Mit großem Respekt wurde gestern der SPD-Ortsverein Wertingen anlässlich seines hundertjährigen Bestehens gefeiert. Bei einem Festakt im Schloss-Festsaal zeigten sich alle Festredner beeindruckt von der Geschichte der SPD, die bis heute für die Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität stehe. Das allgemeine Lob auf die große Vergangenheit der Partei täuschte dennoch nicht darüber hinweg, dass die Sozialdemokratie derzeit bundesweit zu kämpfen hat.

Gerade deshalb bekräftigte Ortsvorsitzender Otto Horntrich seine Überzeugung, dass die SPD auch in schwierigen Zeiten, „weiterhin eine Volkspartei ist“, ebenso wie Kreisvorsitzender Dietmar Bulling, der den Genossen Mut machte: „Auch in schweren Zeiten ist die SPD eine stolze Partei. Die Sozialdemokratie wird auch künftig gebraucht.“ Altbürgermeister Dietrich Riesebeck beschwor seine Parteifreunde mit der ihm eigenen Energie: „Es ist notwendig, nicht einzuschlafen, den Mut zu haben an die Öffentlichkeit zu gehen und für Demokratie und Freiheit einzutreten.“ Gerade in einer Zeit, in der die demokratischen Werte im Land von einer neuen Rechten in Frage gestellt würden, sei es notwendig, zusammenzustehen – trotz aller politischen Differenzen auch über Parteigrenzen hinweg, sprachen Riesebeck und Otto Horntrich von derzeitigen Entwicklungen im Land. Johann Häusler, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, richtete in seinem Grußwort einen Appell an die Sozialdemokraten: „Nehmt euer Selbstbewusstsein in die Hand.“ Bürgermeister Willy Lehmeier würdigte in diesem Sinne die Leistungen seines Amtsvorgängers Riesebeck, der die Stadt Wertingen von 1972 bis 2002 erfolgreich entwickelt habe. Lehmeier hob auch die Leistungen des SPD-Ortsvereins hervor, der über Jahrzehnte hinweg lebendig geblieben sei und sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität eingesetzt habe.

Als Festrednerin betonte auch Ulrike Bahr, dass die SPD ihr Selbstbewusstsein durchaus zur Schau stellen solle. Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Nördlingen zeigte nicht nur die Bedeutung der Partei in ihrer über 150-jährigen Geschichte auf, sondern kam auch auf die aktuellen Leistungen in der Großen Koalition zu sprechen. „In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir einiges Gute auch im Bund erreicht“, machte auch Bahr ihren Parteigenossen Mut. Als Mitglied des Familienausschusses nannte sie das Gute-Kita-Gesetz, das 5,5 Milliarden Euro an die Länder für die Ausstattung von Kindertagesstätten bringt, ebenso wie das Starke-Familien-Gesetz, das einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter formuliert. Bahr beschrieb die SPD als eine „starke Mitgliederpartei, deren Willensbildung in derzeit 1800 Ortsvereinen in Bayern immer von unten nach oben“ geschehe.

Bahr schreib den Werdegang des gegründeten Ortsvereins Wertingen, der auch in einer beim Festakt ausgegeben Chronik nachzulesen ist. Zunächst waren die Wertinger Sozialdemokraten dem Ortsverein Augsburg angeschlossen, der Mechaniker Alois Lanzinger gründete dann am 16. März 1919 eine eigene Sektion Wertingen. Bei der Stadtratswahl im Juni 1919 eroberte die SPD Wertingen sieben von 16 Sitzen. Einen Einbruch brachte der aufziehende Nationalsozialismus, der die Parteien gleichschaltete und das Ermächtigungsgesetz erließ, dem sich die SPD als einzige Partei widersetzte. Erst als die Amerikaner 1945 Wertingen von den Nazis befreiten und die Gründung von Parteien gestatteten, konstituierte sich die SPD Wertingen 1946 neu. In dieser Zeit zählte die SPD im Altlandkreis 280 Mitglieder. Eine Hochphase erlebte die Partei in der Zusamstadt in den 1970er Jahren, als Dietrich Riesebeck erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde. Fünf Wahlperioden lang leitete er die Geschicke der Stadt. Im Ortsverein entwickelte sich reges Leben. Heute zählt die SPD Wertingen rund 40 Mitglieder und verfügt mit Otto Horntrich und Edeltraud Bichler aktuell über zwei Sitze im Stadtrat.

