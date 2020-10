22.10.2020

Beim Herbstmarkt in Wertingen ist heuer einiges anders

Erst Maske aufsetzen, dann bummeln gehen. Wie ein Markt in Pandemiezeiten aussehen kann, erfuhr Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier (links) bei seinem Besuch des Herbstmarktes in Dillingen. Unser Bild zeigt ihn mit Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz.

Plus Die beliebte Wertinger Veranstaltung findet am 25. Oktober unter besonderen Bedingungen statt. Nicht überall darf gegessen werden und die Maske muss mit. Was passiert, wenn die Warnstufe auf Rot klettert.

Von Elli Höchstätter

Der Kreis hat die gelbe Corona-Warnstufe erreicht. Dennoch findet der Herbstmarkt in Wertingen statt. Am Sonntag, 25. Oktober, werden sich Besucher und Marktbetreiber aber an einige Vorgaben halten müssen. So gilt fast überall die Maskenpflicht.

Marktplatz Weil im Landkreis der Inzidenzwert von 35 überschritten wurde, muss auf dem Marktplatz in Wertingen ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Wegen dieser Regelung dürfen am Sonntag die dortigen Essens-Stände, unter anderen ein Süßwarenwagen und ein Imbissstand, nur Gerichte und Waren zum Mitnehmen anbieten. Am Marktplatz selbst darf wegen der Mundschutzpflicht nicht gegessen oder getrunken werden. Generell – nicht nur am Marktsonntag – sind auch die beiden Eisdielen von dieser Vorgabe betroffen.

Beim Herbstmarkt in Wertingen gibt es bestimmte Regeln für die Gastronomie

Gastronomie Etwas anders sieht es für die Gastronomie entlang der Hauptstraße und Augsburger Straße aus. Wie das Organisationsteams des Herbstmarktes mitteilt, herrsche zwar auf dem gesamten Marktgelände Maskenpflicht, beim Essen in einem der Cafés oder Restaurants, sprich im oder vor dem Lokal, dürfen die Gäste den Mundschutz in diesem Bereich aber abnehmen. Zudem bieten diese Gastronomiebetriebe ebenfalls ihre Waren zum Mitnehmen an.

Verkaufsoffener Sonntag Die teilnehmenden Geschäfte öffnen von 13 bis 17 Uhr ihre Türen. Dem Organisationsteam rund um Markt-Verwalter Helmut Gumpp und Verena Beese war besonders der verkaufsoffene Sonntag wichtig, um die Wertinger Geschäfte in der Corona-Krise zu unterstützen.

Stände Der reguläre Marktbereich mit den verschiedenen Ständen befindet sich in Hauptstraße – vom Drogeriemarkt Müller bis zurFußgängerampel.

Warnwert Selbst wenn der Landkreis Dillingen den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 reißen sollte, kann der Markt stattfinden. Verena Beese von der Stadt Wertingen erklärt, dass die nächste Warnstufe zwar Auswirkungen auf private Treffen aber nicht auf den Markt habe.

Viel los war in den vergangenen Jahren beim Herbstmarkt in Wertingen. Heuer ist einiges anders, unter anderem müssen die Gäste eine Maske tragen. Bild: Berthold Veh

Ordnungskräfte An den Eingängen zum Marktbereich werden die Besucher durch Plakate auf die geltenden Regelungen hingewiesen. Neben dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung soll die Abstandsregel von mindestens 1,5 Meter eingehalten werden. Außerdem dürfen Personen, die Kontakt zu infizierten Personen hatten oder selbst Symptome aufweisen, nicht zum Markt kommen. Gewerbliche Ordnungskräfte überwachen mit jeweils zwei Personen die Haupteingänge an der Badgasse und Mühlgasse, Schmiedgasse sowie Schulstraße und Marktplatz. Hier werden auch Desinfektionsspender aufgestellt. Vier weitere Ordnungskräfte überwachen die Regelungen innerhalb des Marktbereichs und des gastronomischen Bereichs.

Im Zentrum von Wertingen gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten

Parkplätze In diesem Jahr ist die Innenstadt in Wertingen bis zur Zusambrücke für die Autofahrer erreichbar. Auch die Badgasse ist heuer frei. Somit sind die zentrumsnahen Parkmöglichkeiten Laugnaparkplatz, Parkplatz an der Badgasse und der Stadtmühlparkplatz für die Besucherinnen und Besucher nutzbar.

Verkehr Der Verkehr von der Augsburger Straße/Laugnastraße wird über die Badgasse, Josef-Frank-Straße, Hans-Wertinger-Straße, Ebersberg und Alemannenstraße zur Industriestraße umgeleitet. Hierzu wird es in der Badgasse ein beidseitiges absolutes Haltverbot geben. Die Feuerwehr unterstützt die Ordnungskräfte an den Eingängen und bei der Absperrung.

Erfahrungen Wie eine solche Veranstaltung unter Pandemiebedingungen aussehen kann, erfuhren Besucher am 11. Oktober in Dillingen beim dortigen Herbstmarkt. Die Besucherzahl war dort viel geringer als sonst üblich. Zu den Gästen zählte damals auch Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier, der sich das Sicherheitskonzept der Stadt Dillingen und der Wirtschaftsvereinigung anschauen und sich Anregungen für die Ausrichtung des Herbstmarkts und der Schlossweihnacht in der Zusamstadt holen wollte. (mit pm)

