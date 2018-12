17:39 Uhr

Besondere Uraufführung beim Musikverein Zusamaltheim

Der Musikverein Zusamaltheim hat brachte unter Leitung von Melanie Maria Warschun das Werk eines Palästinensers zu Gehör. Dabei erfuhren die Zuhörer vieles über die Realität in den Kriegsgebieten.

Von Marianne Miller

„Musik aus allen Himmelsrichtungen“, so lautete das Motto des Jahreskonzerts des Musikvereins Zusamaltheim, zu dem Vorsitzende Franziska Plooij zahlreiche Besucher begrüßen konnte. Dass Musik überall auf der Welt Gefühle wie Freude, Begeisterung, aber auch Angst und Trauer ausdrücken kann, wurde im Verlauf dieses Abends eindrucksvoll von den einzelnen Orchestern dargestellt.

Die JuKaZinis stimmten die Zuhörer auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Franz und Sebastian, die beiden Jungschlagzeuger, erzählten dem Publikum in einem unterhaltsamen Rollenspiel, welche Adventslieder ihnen am besten gefallen. Dazu gehört „Leise rieselt der Schnee“, auch wenn das Wetter zurzeit keinen winterlichen Eindruck macht. Den Gospelsong „Go, tell it on the mountains“ fanden sie ebenfalls „cool“. Das kleine Nachwuchsorchester, bestehend aus derzeit fünf Buben und Leiterin Melanie Maria Warschun, bot dem Publikum beste Unterhaltung.

Mit der Jugendkapelle und „Rudolph the red-nosed reindeer“ ging es musikalisch in den Norden. Dazu brachte die klangvielfältige Filmmusik von „ How to train your dragon“ Schwung in die Weihnachtsstimmung. Recht eng wurde es, als die Stammkapelle ebenfalls auf der Bühne Platz nahm und beide Orchester zusammen musizierten. Das lebendige, energiegeladene Stück „Arabian Dances“ entführte die Zuhörer in den Mittleren Osten und „Silverbrook“ präsentierte Musik aus den USA.

Nach „Cataluna“ und einem Ausflug in die griechische Mythologie mit „Cassiopeia“ durfte das Publikum sich in einer kurzen Pause an irdischen Dingen „laben“. „Mit vollen Segeln“ startete die Stammkapelle unter der Moderation von Katrin Hammel in den zweiten Konzertteil, für die Reise nach Westeuropa, genauer gesagt nach Irland stand „Celtic Ritual“ auf dem Programm. Dirigentin Melanie Maria Warschun, die vor kurzem ein musikalisches Auslandsjahr in Palästina verbracht hat, führte das Publikum nun mit einstimmenden Bildern zum Höhepunkt des Konzertabends: der Uraufführung des ersten, für Blasorchester instrumentierten Werkes aus palästinensischer Feder.

Mit Beifall begrüßt wurde dazu der Komponist und Solist des nachfolgenden Stückes. Das Werk „Gaza Rhapsody“ hat der Palästinenser Jiries Boullata in der Endphase des Gazakriegs 2014 geschrieben; ursprünglich für Klavier und arabisches Ensemble. Gebannt folgten die Zuhörer zunächst den Berichten Melanie Warschuns über das Leben in Palästina und den Erzählungen des Komponisten über die Entstehung seines Werkes.

Das dreisätzige Werk stellt die blanke, grausame Realität des Krieges dar. Melanie M. Warschun entdeckte es in ihrem Auslandsjahr. Gemeinsam mit Jiries Boullata instrumentierte sie die einzigartige Musik für Blasorchester und Klavier, um sie mit dem Musikverein Zusamaltheim uraufzuführen.

Während der erste Satz die täglichen Bombenanschläge, Grenzschließung und militärische Provokationen zeigt, steht der emotionale, schmerzvolle Trauermarsch des zweiten Satzes, der solistisch am Klavier vom Komponisten improvisiert wurde, für sich. Im dritten Satz erklingt ein scharfer, ironischer Siegestanz, der den Tagtraum über das Ende des Krieges darstellt. Nach dem Siegestanz wacht die Bevölkerung langsam auf und erblickt die zerstörte Stadt, wobei das beißende Anfangsthema wiederkehrt. Das wuchtige Werk endet mit dem in Musik dargestellten desaströsen Teufelskreis, der bis heute weiter Opfer fordert.

Mit dem Hintergrundwissen wurde diese Uraufführung für die Zuhörer zu einem musikalisch großartigen und bewegenden Konzerterlebnis. Großen Applaus und „Standing Ovations“ gab es dann auch für Jiries Boullata und Melanie Maria Warschun, die dieses Werk mit ihren Musikerinnen und Musikern zur Aufführung brachten.

Nach diesem iefgründigen Musikstück stand ein starker Kontrast auf dem Programm, nämlich „Best of Joplin“, Ragtime aus USA mit Melodien wie „The Entertainer“ und „Maple leaf Rag“. So unterschiedlich dieses Musikrichtungen auch sind, beide Stücke hatten eines gemeinsam - ausdrucksstark begeisterte der Solist Jiries Boullata am Klavier das Publikum.

Mit „Spanish Fever“, einem musikalischen Abstecher nach Südwesteuropa, wollte die Stammkapelle ihr Programm beenden, doch der kräftige Applaus der Zuhörer ließ dies nicht zu. Schwungvoll erklang die Polka „Wir sind wir“, und mit dem Weihnachtschoral „Oh little Town of Bethlehem“ schloss sich der musikalische Kreis. Franziska Plooij bedankte sich bei allen Mitwirkenden und Helfern, ganz besonders natürlich bei Jiries Boullata und Melanie Maria Warschun, die alle drei Orchester geleitet hatte. „Musik verbindet eben alle Menschen, ganz egal welcher Nationalität oder Kultur, denn die Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit“, so fasste die Moderatorin Katrin Hammel die Botschaft des Konzertes an die Besucher zusammen. Diese Verbundenheit war auch noch bei der After-Show-Party zu spüren, als Jiries und zwei Zusamaltheimer Musiker spontan zusammen musizierten.

