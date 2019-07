00:32 Uhr

Bewegender Abschied in Gottmannshofen

Rosmarie Rogall hat den Kindergarten im Wertinger Ortsteil 28 Jahre lang geleitet. Zum Abschied flogen ihr die Herzen zu

Stimmt der Spruch „Kindermund tut Wahrheit kund“, dann werden die Kleinen zwischen drei und sechs Jahren Rosemarie Rogall sehr vermissen. Denn die Leiterin des städtischen Kindergartens Gottmannshofen verabschiedet sich nach vielen Jahren aktiven Engagements für die Belange der Kinder in den Ruhestand.

Gemeinsam mit den Kolleginnen Rogalls, Gästen und Eltern, zelebrierten die Kinder eine emotionale Abschiedsfeier unter freiem Himmel im Garten der städtischen Einrichtung. Bewegt verfolgte Rogall von ihrem schattigen Ehrenplatz aus das Programm, das die Erzieherinnen Renate Bunk und Liliane Wojtczyk und deren Kolleginnen sowie der Elternbeirat organisiert und einstudiert hatten. Die Kinder führten Tänze vor, sagten Gedichte auf, sangen Lieder und überbrachten Rogall viele gute Wünsche für ihren weiteren Lebensabschnitt. Die so Gelobte wischte hin und wieder eine Träne weg, war sichtlich bewegt und sagte erfreut: „Dass ich so viel Aufmerksamkeit erhalte, bin ich nicht gewohnt. Meine Intention galt immer den Kindern, das habe ich mit Leib und Seele gemacht.“

Genau das sprach Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier an: „Ich danke Ihnen für 37 Jahre guter Zusammenarbeit, in die Sie gewaltiges Engagement investiert haben.“ Rogall habe auf Veränderungen im Bereich der Kindererziehung reagiert, nicht alles kritiklos hingenommen, sondern sich auch kritisch geäußert. Das endete letztendlich für alle in einem Erfolg.“ Rogall führte den Kindergarten in Gottmannshofen vom ersten Tag an und dann 28 Jahre lang.

Mit Rosen, bestückt mit selbst gebastelten Papierherzen und persönlichen Dankeszeilen darauf, sagte jedes einzelne Kind der Gruppe „Danke“, die Rogall selbst führte. Sogar von den Eltern erhielt die beliebte Erzieherin ein, in bunte Luftballons verpacktes Geldgeschenk, wie verraten wurde, „für eine neue Gitarre“. Rogall selbst meinte, in den nächsten Tagen wolle sie das Erlebte erst einmal sacken lassen, habe sie doch mit so einer Feier nicht gerechnet. „Ich habe für meine Arbeit gebrannt, mir war es immer wichtig, dass es den Kindern, den Eltern und den Kolleginnen mit unserem Tun gut geht.“ Über ihre Zukunft im Ruhestand sagte sie, sie sei naturheilkundlich interessiert, liebe die Musik und habe noch so manche Idee im Kopf. Eines sei jedoch sicher: „Ich werde die Kinder vermissen.“ (pm)

Themen Folgen