„Bilder einer Ausstellung“

Konzert der Jazztaste Bigband in Wertingen

Ursprünglich als Klavierzyklus im Jahr 1874 entstanden, gilt „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski allgemein als ein Musterbeispiel für Programmmusik und regte aufgrund seines Klangfarbenreichtums bereits viele Komponisten an, das Werk auch für andere Instrumentalbesetzungen zu bearbeiten. Die bekannteste dieser Bearbeitungen ist sicher die für Orchester von Maurice Ravel. Dass es auch eine Jazz-Version von Bydlo und Co. gibt, war auch den meisten Musikern der Jazztaste Bigband bislang nicht bewusst. Genau diese entdeckte Bandleader Tobias Wiedenmann auf der Suche nach spannenden Konzertinhalten und war sofort davon überzeugt, genau das Richtige für seine Band gefunden zu haben. Er sollte recht behalten: Alle waren sofort Feuer und Flamme, und so wird seit Anfang des Jahres fleißig an den verschiedenen Sätzen des Werkes geprobt.

Für die zweite Konzerthälfte hat die Band natürlich auch klassische Bigbandnummern im Gepäck, und auch gesanglich wird einiges geboten sein. Sängerin Carola Egger ist wieder mit von der Partie, und Tobias Wiedenmann wird selbst auch zum Mikrofon greifen. Die Konzertbesucher erwartet laut Pressemitteilung also eine bunte Mischung verschiedenster Stilrichtungen, die sicherlich keinerlei Langeweile aufkommen lässt. Zuletzt setzte sich die Band bei einem Probenwochenende in Alteglofsheim noch einmal besonders intensiv mit dem Programm auseinander und verlieh den Stücken den letzten Schliff.

Das Jahreskonzert der Jazztaste Bigband findet am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Gymnasium Wertingen statt. Einlass ab 19 Uhr, Kartenvorverkauf über Gerblinger / Marktplatz, Musikschule und die Musiker der Band. (pm)