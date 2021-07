Binswangen

14:50 Uhr

Die Vorstellung des Binswanger Heimatbuches fällt aus

Plus Helmut Storr erzählt von seinem neuen Heimatbuch, und an welchen Stellen sich die Gemeinde gewandelt hat. Am heutigen Sonntag sollte Verkaufsstart sein - doch der fällt nun aus.

Von Brigitte Bunk

In den knapp 40 Jahren seit 1982, seit der Erstausgabe des Binswanger Heimatbuchs, hat sich viel verändert. Helmut Storr erzählt: „ Binswangen war Jahrhunderte lang ein Bauerndorf, der Umbruch ist noch im Gange.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen