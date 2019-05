vor 47 Min.

Binswanger Sänger singen in Venedig

Das Männerensemble des Gesangvereins Binswangen hatte beim Kirchenkonzert in der Basilica di San Pietro, Venedig, einen großen Auftritt.

In der Lagunenstadt trafen sich mehrere deutsche Chöre

Singen in Jesolo und in Venedig: Beeindruckende Erlebnisse hatte das Männerensemble des Gesangvereins Binswangen auf seiner Reise nach Venedig. Beim dortigen Deutschen Chortreffen wirkten die Binswanger aktiv mit.

Insgesamt sechs Ensembles aus der Bundesrepublik trafen sich zu einer interessanten konzertanten Begegnung bei drei unterschiedlichen Konzerten. Die Chorgemeinschaft „Rückenwind“ aus Düsseldorf, der Jenaer Liederkranz, ein eigens gebildeter Projektchor aus Brandenburg, die Trares-Chöre aus Kronau im Landkreis Karlsruhe, der Kirchenchor Ochtersum auf Borkum sowie das Männerensemble des Gesangvereins Binswangen inszenierten beim ersten Auftritt ein Open-Air-Konzert auf der Piazza Aurora in Lido di Jesolo. Dabei stellte sich schnell heraus, dass Sängerinnen und Sänger keine Berührungsängste kennen, sondern die unterschiedlichsten Darbietungen mit größter gegenseitiger Aufmerksamkeit sowie Anerkennung verfolgten.

Den Höhepunkt bildete am nächsten Tag ein Kirchenkonzert in der Basilica di San Pietro di Castello in Venedig. Durch die tragende Akustik des Renaissancebaus mit barocker Ausgestaltung sowie eine choreographisch ideale Aufstellungsmöglichkeit gelang jedem Chor die gewünschte Performance. Die Arrangements des Gospelchores mit instrumentaler Begleitung begeisterten ebenso das Publikum wie die Sätze der anderen Ensembles aus der Barockzeit, der Romantik und Moderne. Interessant gestaltete sich die Abwechslung zwischen einem Frauenchor, gemischten Chören und Männerchören. Die Organisatoren setzten auf eine transparente Inszenierungsmöglichkeit der einzelnen Ensembles sowie ein begeisterungsfähiges Publikum.

Der dritte Tag führte die Reisegruppe entlang der Proseccostraße durch eine vielgestaltige Hügellandschaft mit malerischen Dörfern und gepflegten Rebhängen. Eine willkommene Abwechslung bot eine Führung durch die Altstadt von Treviso mit seinem romantischen Mühlen- und Marktviertel.

Den Abschluss bildete ein dritter Auftritt der Chöre, der sich thematisch am edlen Saft der Reben orientierte. Begegnungsort war diesmal das Castello di Roncade. In den Wirtschaftsgebäuden der historischen, jedoch bewohnten Schlossanlage stellte die Besitzerfamilie zunächst das Sortiment ihrer Weine vor, das bei allen Probanden großen Anklang fand.

Im Anschluss daran präsentierten die verschiedenen Ensembles jeweils eine Auswahl von Chorsätzen, die wiederum gegenseitige Anerkennung und herzlichen Applaus hervorriefen.

Am vierten Tag besuchten die Binswanger Sänger zusammen mit ihren mitgereisten Angehörigen die Inseln Burrano und Murano. (ak)

