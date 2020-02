11.02.2020

Bis zu 500 Euro gibt es für Solaranlagen in Wertingen

Die Zusamstadt erlebt seit zehn Jahren einen Zuwachs an regional erzeugter Energie

Die Zusamstadt erlebt seit 10 Jahren hohen Zuwachs an regional erzeugter Energie, heißt es aus der Stadtverwaltung. So waren es bei Biomasse 2010 noch acht Betriebe. Die Anzahl stieg bis heute auf elf Anlagen. Damit konnte die Energieeinspeisung fast verdoppelt werden. Sie beträgt aktuell 39 Millionen Kilowattstunden im Jahr.

304 Solaranlagen haben vor 10 Jahren noch fünf Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugt. Heute sind es bereits über 590 Anlagen mit einer jährlichen Einspeisung von elf Millionen Kilowattstunden. Mit über 50 Millionen Kilowattstunden pro Jahr aus Biomasse, Solar und Wasserkraft wird in Wertingen „rein rechnerisch“ mehr Energie erzeugt als benötigt, da der Jahresbedarf bei 42 Millionen Kilowattstunden liegt.

Der Wertinger Stadtrat hat im November vergangenen Jahres beschlossen, ihren Bürgern für den Erwerb von Fotovoltaikanlagen unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss bis maximal 500 Euro zu gewähren. Die Anträge können formlos und mit Nachweis ab sofort bei der Stadtverwaltung im Bauamt eingereicht werden. Dabei müssen die „Balkonanlagen“ eine Mindestleistung von 100 Wpeak nachweisen. Die ersten Anträge seien schon eingegangen und bewilligt worden, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Der neue Kindergarten bekommt eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 45 kWpeak. Damit werde künftig bei Sonnenschein mehr Energie produziert, als das Solar-Aktiv-Haus im Kindergartenbetrieb verbraucht.

Die LEW berät seit Jahren die Stadt in vielen Energiefragen. Gemeinsam wurde laut Stadt ein Konzept entwickelt, die Straßenbeleuchtung Stück für Stück auf LED umzurüsten. Durch diesen Schritt wird der Jahresverbrauch in der Straßenbeleuchtung von 287800 Kilowattstunden um 113700 Kilowattstunden reduziert, was einer Einsparung von 40 Prozent entspricht. Dadurch können 64 Tonnen CO2 im Jahr vermieden werden. (pm)

