Blasmusik ist Trumpf beim Jubiläum

Die Zusamtaler Musikanten feiern im Juli drei Tage ihren 90. Geburtstag. Es gibt ein Highlight

Seit vielen Jahren veranstalten die Zusamtaler Musikanten aus Buttenwiesen Mitte Juli den beliebten Blasmusikabend. Doch heuer fällt das Gartenfest aus. Die Musikkapelle „Hans Fischer – Zusamtaler Musikanten“ feiert in diesem Jahr nämlich ihren 90. Geburtstag mit einem dreitägigen Musikfest.

Vom Freitag, 12., bis zum Sonntag, 14. Juli, verwandelt sich der Parkplatz auf dem ehemaligen Gundelanwesen im Zentrum von Buttenwiesen in einen Festplatz. Die Vorbereitungen für das Jubiläum der Zusamtaler Musikanten laufen derzeit auf Hochtouren, sagt Vorsitzender Stefan Meßner.

Zum Festauftakt am Freitag, 12. Juli, konnte die Formation „Viera Blech“ verpflichtet werden. Diese wurde 2004 als Quartett gegründet und setzt sich aktuell aus sieben hochkarätigen Musikern zusammen. Die Vollblutmusiker mit ihrem Leiter Martin Scharnagl sorgen laut Pressemitteilung für Blasmusik auf höchstem Niveau, verfügen über Stilsicherheit in allen Genres und haben einen hohen Spaß- und Unterhaltungsfaktor. Die Gruppe hat sich in den letzten Jahren durch den eigenen unverkennbaren Stil sowie durch zahlreiche Auftritte in ganz Europa einen klingenden Namen in der Blasmusikszene gemacht. Am Samstag, 13. Juli, findet um 18 Uhr ein Sternmarsch mit anschließendem Gemeinschaftschor der fünf teilnehmenden Musikkapellen auf dem Rathausplatz statt. An dem Sternmarsch nehmen neben dem Patenverein aus Unterthürheim die Kapellen aus Laugna, Donauwörth, Hirblingen und natürlich der Jubelverein selbst teil. Beim anschließenden Blasmusikabend im Festzelt sorgen vier Kapellen auf zwei Bühnen abwechselnd für Unterhaltung. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt. Danach spielt die Blaskapelle Unterthürheim zum Frühschoppen auf. Den Festausklang am Nachmittag gestaltet die Jugendkapelle der Zusamtaler Musikanten.

Wer sich für den Auftritt von Viera Blech am Freitag einen Platz im Zelt sichern möchte, kann unter Telefon 08274/9289870 oder per E-Mail an info@zusamtaler-musikanten.de Karten bestellen. An den beiden anderen Tagen ist der Eintritt frei. (pm)

