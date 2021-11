Rückblick: Großbrand und tödlicher Unfall

Bliensbacher Aktive ziehen Bilanz und freuen sich über eine besondere Spende. Eine Idee stößt auf große Resonanz.

Nach einer coronabedingten Pause trafen sich die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Bliensbach jetzt zur Generalversammlung. Dabei wählten die Mitglieder zum einen einen neuen Vorstand. Zum anderen blickten sie auf die vergangenen zweit Jahre zurück und ehrten langjährige Mitglieder. Ein Vorschlag stieß auf große Zustimmung.

Vorsitzender Karl Lindemeyr erinnerte eingangs an die verstorbenen Mitglieder Anton Frank und Peter Wegner. Über 33 aktive Mitglieder berichtete dann Kommandant Reinhard Gribl. Nach der Inspektion und Leistungsprüfung im Mai 2019 sei die Wehr zu einem Großbrand gerufen worden. Neben 13 Übungen standen Termine wie Maibaumaufstellen, Vatertagsfest, Fronleichnamsprozession, eine Motorradsegnung und der Heldengedenktag auf dem Plan – alles Termine, die in den darauffolgenden Jahrenfast ausnahmslos ausfielen.

2020 drei Einsätze in Bliensbach

2020 hatte die Wehr drei Einsätze zu verzeichnen: ein Baum auf der Straße, ein Wildunfall und Feuer auf einem Feld zwischen Bliensbach und Laugna. 2021 musste sie zu einem Unfall auf der Umgehungsstraße ausrücken, bei dem ein Toter zu beklagen war. Bei dem Starkregen in Wertingen am 6. Juni verlieh man Gerätschaften der Wehr an umliegende Feuerwehren und Privathaushalte. In einer Gemeinschaftsaktion mit den anderen Stadtwehren wurden Ende Juli dann prophylaktisch Sandsäcke abgefüllt.

Reinhard Gribl bedankte sich bei der Stadt Wertingen, der Kreisbrandinspektion, allen aktiven und passiven Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Ein großes Dankeschön ging zudem an die Landmetzgerei Geiger für die großzügige Unterstützung in Form von Softshelljacken für alle aktiven Feuerwehrleute. Auch erhielt der Verein ein neues Zelt.

Feuerwehr Bliensbach wählt neuen Vorsitzenden

Nach kurzen Worten von Bürgermeister Willi Lehmeier und Kreisbrandmeister Thomas Schuhwerk wurden Ehrungen vorgenommen: Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Wolfgang Rigel und Markus Abt, für 40 Jahre Georg Abt ausgezeichnet, der sich über einen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim freuen darf. Die anschließenden Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Erster Kommandant ist Stefan Gaugler, zweiter Kommandant Robert Lindemeyr, Vorsitzender Christian Mairshofer, zweiter Vorsitzender Reinhard Gribl, erster Schatzmeister Manuel Abt, zweite Schatzmeisterin Gerlinde Lindemeyr, Schriftführer Fabian Mairshofer und Jugendvertreter sind Lukas Gaugler und Nico Mairshofer. Den scheidenden Vorstandsmitgliedern Karl Lindemeyr und Andreas Seufert wurde mit einem Geschenk gedankt.

Beim Punkt Wünsche und Anträge schlug Reinhard Gribl vor, einen Defibrillator für das Dorf anzuschaffen, was auf große Resonanz stieß. Es erklärten sich direkt einige Anwesende bereit, das Projekt finanziell zu unterstützen. Der Grundstein ist damit gelegt, so kann ein Großteil der Anschaffungskosten abgedeckt werden. Um es realisieren zu können, freut sich der Vorstand über weitere Spendenbereitschaft. (pm)