Buttenwiesener Dialog zwischen Juden und Christen

Plus Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede tauschen sich Vertreter der Glaubensrichtungen bei einem besonderen Projekt aus. Beispielsweise, warum das jüdische Sterben „demokratischer“ ist.

Mit einem aaronitischen Segen im hebräischen Original eröffnete Yoëd Sorek vor dem Portal der ehemaligen Buttenwiesener Synagoge den dritten Themensonntag. Der israelische Tenor, Kantor und Chorleiter sang unter anderem bereits mit den Berliner Philharmonikern, dem Jerusalemer Symphonie-Orchester und dem MDR-Orchester. Bezeichnend: Während des eindrucksvollen Vortrags des Priestersegens aus der Tora schlug die Uhr des Kirchturms der katholischen Kirche gegenüber. Hebräische Gesänge und Kirchturmglocke – früher war das Alltag in Buttenwiesen.