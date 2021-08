Das Wasser muss in Buttenwiesen weiter abgekocht werden

Plus Alle zwei Tage werden in Buttenwiesen Proben genommen. Die Suche nach der Ursache ist schwierig

Die Hoffnung von Hans Kaltner hat sich nicht erfüllt. Der Bürgermeister von Buttenwiesen war davon ausgegangen, dass das Trinkwasser in der Gemeinde bald nicht mehr abgekocht werden muss. Doch diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Noch immer ist unklar, wo und wie die Keime ins Leitungsnetz gelangen.