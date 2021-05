Buttenwiesen

vor 8 Min.

Gesundheit und Fitness: Trainingsparcours in Buttenwiesen gebaut

Plus Der TSV Buttenwiesen hat einen Parcours für Jung und Alt aufgebaut. So macht der Spaziergang noch mehr Spaß. Die Übungen werden auf eine spezielle Art erklärt.

Von Brigitte Bunk

Wer in und um Buttenwiesen spazieren geht, kann ab sofort noch mehr für seine Gesundheit und Fitness tun und noch dazu Spaß haben. Die Jugendleitung des TSV Buttenwiesen hat nämlich einen Trainingsparcours erstellt, bei dem Jung und Alt mitmachen können. Der startet an der Mehrzweckhalle in der Feldstraße.

