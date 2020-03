11.03.2020

CSU fordert: Ehrlich und offen kommunizieren

Anregungen beim Bürgerdialog erhalten

Zahlreiche Vorschläge zu konkreten Projekten seien von den Kandidaten von CSU und CSW selbst und Rahmen des „Bürger-Dialogs“ in Veranstaltungen und an Informationsständen entwickelt, gesammelt und diskutiert worden, teilt der Vorstand der CSU mit. Ein zentrales Anliegen habe sich immer heraus kristallisiert. Manche Probleme der vergangenen Monate hätten sich vermeiden lassen, wenn schon vor den ersten Entscheidungsrunden die Themen transparenter offengelegt und vermittelt worden wären.

Häufig seien kritisch die Stichworte gefallen: Bauland, Grundstücksvergabe, Grünzonen, Stellplatz-Problematik, Eisenbach-Zufahrt, Marienfeldweitentwicklung, Sorgen von Anliegern an der Riedgasse, Bert-Brecht-Straße, Reatshofen, Thürheimer Tor, Kindergarten-Standortsuche, Behandlung von Bauanträgen und Bauvoranfragen, Bebauungspläne, „Campus“ mit Vergabe-, Turm, Verkehrs- und Parkplatz-Problemen, Baugenossenschafts-Planungen. Aus all diesen Gesprächen folgert das CSU-Team als wichtigste Aufgabe der künftigen Stadtpolitik: frühzeitig, ehrlich und verständlich informieren – und sich anschließend auf einen „offenen Dialog auf Augenhöhe“ einlassen.

Die zahlreichen Einzelpunkte sind, so die CSU, gesammelt worden, in Versammlungen, an Informationsständen, in der Tageszeitung und im Internet vorgestellt worden. Es gehe nicht darum, „eine Woche vor der Wahl aus der Zaubertüte Ideen zu präsentieren“. Die CSU freue sich, dass viel, was sie selbst seit Jahren vertrete, zuletzt bereits vor einigen Wochen im öffentlichen „Bürger-Dialog“ nun offensichtlich Gemeingut politischer Gruppierungen werde, zum Beispiel die seit langer Zeit geforderte „Nord-Ost-Spange“. In manchen Fragen gebe es weiter Unterschiede. Konkret zum Marktplatz und zur Innenstadt. „Entlastung ja; mehr Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer ja; Totalsperrung nein!“

Beim Thema „Medizincampus“ ist die Haltung der CSU: Ja zur Stärkung des Krankenhauses, aber heftige Kritik an der Umsetzung. Gleiches gelte für das Kanalstraßenprojekt der Baugenossenschaft. Da der erste Beschluss auf einer Falschaussage beruhe, müsse die Chance bestehen, neu über Sachfragen zu diskutieren. Ist das der richtige Standort? Passt der Baustil mit einem vierstöckigem „Flachdachklotz“ in eine Reihe einstöckiger schwäbischer Einfamilienhäuser an der Kanalstraße? Ist es fair, diesen unmittelbaren Anliegern mit einem zwölf Meter hohen Gebäude die Südseite zu verbauen? Ist eine „Mietskaserne mit 16 zusammengequetschten Einheiten ohne ausreichende Stellplätze noch zeitgemäß? (pm)

Themen folgen