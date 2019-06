00:32 Uhr

Chor will mit seiner Musik die Herzen der Zuhörer berühren

Jugendensemble „sensation christ“ gestaltet einen Gottesdienst. Neue Mitglieder gesucht

Mit dem Konzert „Lift up your hearts“ – zu übersetzen mit „erhebet eure Herzen“ – begeisterten die Sängerinnen des ökumenischen Jugendensembles „sensation christ“ in der voll besetzten katholischen Kirche Sankt Martin in Wertingen. Sechs junge Frauen gestalteten gemeinsam mit ihrer dreiköpfigen Band einen schwungvollen Gottesdienst.

Die karibische liturgische Zelebration von Judey Bailey umfasste Lieder vom Kyrie und Gloria bis zum Holy und Schlusshymnus. Die Gemeinde wurde bei einigen Liedern wie zum Beispiel bei „Lamb of God“ mit eingebunden.

Unter der Leitung der Dirigentin Annette Brändle stimmten die Gottesdienstbesucher kräftig ein. Pater Robin bedankte sich am Ende des Gottesdienstes bei allen für das Engagement.

Das ökumenisch ausgerichtete Jugendensemble sucht neue begeisterungsfähige Sängerinnen im Alter zwischen zwölf und 30 Jahren. Wer gerne singt und aus seiner Stimme etwas machen möchte, ist zu den Proben eingeladen.

Das Chorensemble trifft sich nach gemeinsamer Terminabsprache meistens samstags von 17 Uhr bis 19 Uhr.

Der nächste Auftritt des Chores ist am Samstag, 30. Juni, in der evangelischen Betlehemkirche in Wertingen. (pm)

melden sich entweder im katholischen oder evangelischen Pfarramt beziehungsweise unter Telefon 08272/640018.

