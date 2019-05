vor 19 Min.

Das Wertinger Volksfest macht auch dem Festwirt Spaß

Festwirt Werner Schmid fühlt sich wohl in seiner Rolle und sorgt für Stimmung. Er weiß, was die Wertinger und andere Gäste aus dem Zusamtal und darüber hinaus mögen.

Von Marion Buk-Kluger

Jedes Jahr aufs Neue schlüpft Unternehmer Werner Schmid in die Rolle des Festwirts und verbreitet in seinem Festzelt und rund um den dazu gehörigen Vergnügungspark Stimmung in Wertingen. Das Volksfest beginnt am Donnerstag, 23. Mai und endet am 2. Juni.

Auf die Frage, warum sich Werner Schmid das jedes Jahr antut, mittlerweile schon zum 17. Mal, sagt der umtriebige Geschäftsmann: „Das Fest ist etabliert, es macht mir Spaß, den Leuten eine Freude zu machen, und es ist natürlich eine gute Visitenkarte für unseren Metzgereibetrieb. Das Kulinarische ist nämlich nicht zu vernachlässigen und gehört zu einem Volksfestbesuch unbedingt dazu.“ Und so gibt es neben speziellen Aktionsessen (Ochsenbraten, Weißwurstleberkäse, Ente), einer umfangreichen täglichen Speisekarte mit den Volksfestklassikern Hendl, Schübling, Currywurst und Co., aber auch Zwiebelrostbraten und mehr, selbstverständlich das bayerische Grundnahrungsmittel in Form von Festbier von der Wertinger Schwanenbrauerei. Doch Werner Schmid weiß, dass es unbedingt eine optimale Stimmung braucht, um die Menschen zu einem Besuch zu animieren. Partybands, die das Zelt aufheizen, sind ein Muss für die gute Laune bei den Gästen. „Nach dem Fest ist vor dem Fest. Wenn eine Band gut war, dann wird sie meist schon sofort danach fürs Jahr darauf gebucht. Ansonsten schaue ich mir auch Gruppen auf anderen Volksfesten an und versuche, sie nach Wertingen zu bringen “, sagt Werner Schmid. Für heuer konnte er so „Brenztal Power“ eine zünftig, fetzig, rockige, Liveshow- & Partyband (29. Mai) und die sechs Musikerinnen der „Midnight Ladies“ (31. Mai) gewinnen.

Los geht's in Wertingen am 23. Mai

Am Eröffnungs-Donnerstag, 23. Mai, kommt Partyhexe Susal, einst Mitglied der erfolgreichen, aber aufgelösten „Isartaler Hexen“ an die Zusam. „Traditionell gibt es an diesem Abend zu Beginn bis zum Bieranstich eine halbe Bier gratis und, ganz neu, an unserer Edel-Spirituosen-Bar eine Gratis-Probe“, verspricht Werner Schmid, der neben Party-Stimmung auch die Tradition zu ihrem Recht kommen lassen will. Im letzten Jahr erstmals veranstaltet, kommt es auch 2019 zum Böhmischen Blasmusikcup, bei dem sich am letzten Volksfesttag (2. Juni) drei bis vier Blaskapellen aus der Region einen musikalischen Wettstreit liefern.

Seit sieben Jahren ist zudem ein fester Bestandteil, dass Wertingen die Miss und den Mister Zusamtal am Vatertag sucht. War es anfangs ein klassischer Vorentscheid für die Miss und Mister-Germany-Wahlen, so hat sich das Event mittlerweile zu einem Wettbewerb für die Region und alle Trachtenfans gemausert, bei dem die Natürlichkeit der weiblichen und männlichen Teilnehmer weitaus mehr im Vordergrund stehen als perfekte Modelmaße. „Dennoch ist der Contest, dem wir in Kooperation mit der Wertinger Zeitung durchführen eine höchst professionelle Angelegenheit, bei der nicht nur der Tag für alle dank unserer Partner zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Unsere erfahrene Moderatorin sorgt für kurzweilige Unterhaltung und für unsere Jury haben wir wieder spannende Persönlichkeiten gewinnen können“, informiert Schmid. Neben zwei Models, die regelmäßig international in Schönheitskonkurrenzen antreten, wird Sänger Michael Rauscher (Endrunden-Teilnehmer bei „Deutschland sucht den Superstar“) seine Stimme als Juror und auch bei einem Auftritt einsetzen. „Ich freue mich auf den Abend, treffe bestimmt viele Bekannte. Ganz besonders cool ist es, dass ich zur Abwechslung mal selbst derjenige bin, der bewertet. Aber keine Sorge, das Wichtigste für mich ist, dass die Kandidaten einfach auf den ersten Blick sympathisch rüberkommen“, sagt einer, der auch für Überraschungen gut ist: Michael Rauscher singt mit Millionärsgattin Carmen Geiss.

Tolles Angebot im Wertinger Vergnügungspark

In puncto Vergnügungspark ist Werner Schmid ebenso stets aufs Neue daran interessiert, dass die Besucher und besonders auch Familien ein abwechslungsreiches Angebot vorfinden. „Seit vielen Jahren arbeiten wir hier mit Familie Winter zusammen, die in diesem Jahr ihr Hochfahrgeschäft „Bayernstar“, ein Kettenkarussell in 35 Metern Höhe, mitbringen.“

Werner Schmid und seine Familie samt Team – an einem Volksfesttag samt Abend kommen bis zu 60 bis 70 Personen zum Einsatz im Ausschank, in der Küche und im Service – werden wieder Gas geben, damit die Zeile aus dem Volksfest-Song, der extra zum Zehnjährigen 2012 geschrieben wurde, erfüllt wird: „Es könnte gar nicht schöner sein… als auf dem Wertinger Volksfest!“

Infos gibt’s auf der neu gestalteten Website wertinger-volksfest.de.

