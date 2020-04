vor 3 Min.

Das sagen die Wertinger Händler zur Situation

Die Einzelhändler im Landkreis atmen nach der Veränderung der Bestimmungen rund um die Pandemie auf, trotzdem hinterlässt das Coronavirus Spuren. In Wertingen mangelt es aber nicht an Ideen.

Von Marion Buk-Kluger und Jonathan Mayer

Zehntausende Menschen verfolgten die Rede von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Donnerstag, als er die schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen ankündigte. Unter ihnen waren wohl auch viele Gewerbetreibende aus der Region. Denn für sie steht angesichts der finanziellen Einbußen viel auf dem Spiel. Christine Gerblinger war eine von ihnen. Die Co-Inhaberin des gleichnamigen Buch-, Geschenk- und Kulinarikgeschäfts darf die drei Filialen in Wertingen, Gundelfingen und Friedberg ab 27. April wieder vollständig öffnen. Ganz geschlossen waren die Geschäfte zwar nie. „Wir haben eine Art Notbetrieb“, erzählt Gerblinger. Pro Filiale sei noch eine Mitarbeiterin an der Kasse tätig. Denn Zeitungen, Schreibwaren und Nahrungsmittel dürfen noch verkauft werden, andere Teile des Sortiments, wie etwa Bücher, hingegen nicht.

Die Wertinger Händler werden kreativ

Wie für die allermeisten Einzelhändler waren die vergangenen Wochen auch für Gerblinger nicht einfach. Umsatzeinbußen, Unsicherheiten und der ständige Mehraufwand machen allen zu schaffen. Weil aus dem Standardbesuch plus Beratung im Laden nichts mehr wird, bieten Händler wie Gerblinger Lieferdienste und Abholservices an. Die Co-Inhaberin etwa erzählt: „Man braucht für alles doppelt und dreimal so lang.“ Kundenberatung gehe derzeit fast nur noch telefonisch oder via Whatsapp. Da werden dann auch mal Fotos von Waren verschickt, damit sich die Kunden ein Bild davon machen können. Über die Lockerung freut sich Gerblinger, auch wenn sie Verständnis für die Maßnahmen habe. Bis zum 27. April wolle das Team die Filialen so umgestalten, dass die Sicherheitsabstände quasi von selbst eingehalten werden.

Vor allem die spürbare Solidarität und das enorme Entgegenkommen der Kunden sei in diesen Tagen eine große moralische Unterstützung. Corinna Kratzer aus Buttenwiesen ist mit ihrem Geschäft Passiflora eine der vielen Betroffenen in der Region, deren Geschäft durch die Coronakrise den Ladenbetrieb einstellen musste. Gerade in diesen Wochen bis in den Juni werden jedoch drei Viertel des Jahresumsatzes im Gärtnerei- und Floristikbetrieb erwirtschaftet. Daher kam Abwarten für sie und ihren Mann Florian nicht infrage: „Wir haben 15000 Flyer verteilt, um darauf hinzuweisen, dass wir unsere frische Ware wie Schnittblumen eben auch liefern.“

Über die sozialen Medien, in denen sie schon vorher aktiv war, um immer wieder Dekorationsbeispiele zu zeigen, informiert sie zudem die Kundschaft über mögliche Arrangements mit Blumen und Dekoartikeln. „Es wird angenommen, allerdings können wir gar nicht so viele beliefern, um denselben Effekt zu erzielen, wie wenn direkt vor Ort gekauft wird, das ist ein enormer Aufwand. Und letztendlich nur eine Schadensbegrenzung.“ Dennoch bleiben die Kratzers aktiv, werden ab Ende April sogar über einen Onlineshop ihre Waren anbieten. Ob sie demnächst wieder öffnen können, zumindest einen Teil ihres Ladens, der über 800 Quadratmeter groß ist, bleibt abzuwarten.

Die Stadt greift den Händlern unter die Arme

Die Geschäfte in Wertingen direkt erhalten über die Facebook-Seite der Stadt derzeit zusätzliche Hilfe, konnten sich mit kleinen selbstgedrehten Videoclips präsentieren und auf ihre Lieferdienste und Gutscheinaktionen aufmerksam machen. Inspiriert durch einen Videoclip von Thorsten Artinger (EP Artinger) wurde diese Präsentationsmöglichkeit in Abstimmung mit der Wirtschaftsvereinigung auf dem Social-Media-Auftritt, auf dem die Kommune ihre Bürger außerdem zu allen wichtigen Themen gerade im Hinblick auf Corona informiert, verwirklicht.

„Wir erreichen damit die Zielgruppe der 25-55-Jährigen, in einer Sonderveröffentlichung des Zeitpunktes versuchten wir zudem, alle anderen, die nicht im Internet unterwegs sind, mitzunehmen. Wir haben vonseiten der Unternehmer ein durchweg positives Feedback erhalten, auch die Leser und Facebook-User haben es super angenommen“, freut sich Verena Beese von der Stadtverwaltung Wertingen.

Cathrin Schneider, Geschäftsführerin vom Modehaus Schneider, hat eine besondere Aktion gestartet, bei der jeder online erworbene Gutschein automatisch zehn Prozent höher ist als sein Kaufwert. „Mode und Accessoires sind gerade keine Grundbedürfnisse der Menschen. Dennoch wollen auch wir in Erinnerung bei unseren Kunden bleiben und haben uns daher dieses Treuegeschenk überlegt, das dann, wenn wir wieder öffnen, eingelöst werden kann.“

Online und über Telefon läuft das Geschäft bei Hirn, Uhren und Schmuck. „Wer im Schaufenster ein Stück entdeckt, kann sich über Mail oder telefonisch melden und es sich liefern lassen. Zwar haben wir keine Hunderte von Anfragen, aber wir freuen uns über jeden Auftrag“, berichtet Anina Hirn.

Manches geht nur über das Internet

Das hauseigene Produkt „Mein Engele“ gab es bereits schon vorher im Internet, aber es passiert durchaus, dass wie kürzlich ein Kunde auf das Wertinger Fachgeschäft im Netz aufmerksam wurde und seinen Verlobungsring über WhatsApp bestellte. Vor der Werkstatt können Reparaturen in einem Korb hinterlegt werden, die von Andreas Hirn und seinen Mitarbeitern im Anschluss in die Werkstatt geholt werden.

Mit einer Öffnung müssen bis Anfang Mai auf jeden Fall die Friseurbetriebe warten. Julia Spatz (Salon Gutekunst) hat neben Gutscheinen zudem eine telefonische Beratung gerade im Hinblick auf das eigene Haarefärben für ihre Kundinnen eingerichtet. „Ich unterstütze sie gerne, berate zur richtigen Anwendung und liefere ihnen die individuellen Farben.“ Die Geschäftsfrau will damit vermeiden, dass es zu unschönen Ergebnissen kommt, die derzeit auch nicht im Salon behoben werden können. „In meinem Online-Auftritt habe ich extra ein Feld ‚Sonderwünsche‘ integriert, um optimal mit meinen Kunden in Kontakt bleiben zu können.“ Sie hofft auf eine baldige Lockerung: „Ich bin vorbereitet, um Sicherheits- und Abstandsstandards zu gewährleisten.“

Für Optik-Uhren-Schmuck Kolb waren die vergangenen Wochen ebenfalls schwer. Wie bei vielen anderen auch sind für Geschäftsinhaber Paul Kolb die Einnahmen stark zurückgegangen. Von den drei Geschäftszweigen darf er derzeit nur noch die Augenoptik für seine Kunden zur Verfügung stellen. Noch vor der Ankündigung am Donnerstag, dass die Maßnahmen nun bald gelockert werden sollen, hoffte er genau darauf – auch wegen der anderen Läden. „Wir brauchen alle Geschäfte in Wertingen. Sonst kommen die Kunden nicht mehr in die Stadt.“ Um seine Filiale habe er keine Angst. „So schnell gebe ich nicht auf.“

Lieferservice werden angenommen

Einen etwas anderen Lieferservice haben sich Elisabeth Schmid und Dirk Frowein mit ihrer Firma „Die Raumgeber“ überlegt. Auf ihrer Webseite (www.die-raumgeber.de) bieten sie allen, die durch die Veränderungen nun im Home-Office arbeiten müssen, kostenfreie Lerneinheiten an. Das Unternehmerpaar will damit im Online-„ImpulsRAUM“ selbst (beispielsweise „Führung aus dem Home-Office – Führen aus der Distanz“) und mit externen Experten („Fit im Büro in sieben Minuten – mit einer kleinen Wirbelsäulengymnastik“) helfen, gestärkt durch die Krise zu gehen.

