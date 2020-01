18.01.2020

Die Hauptrolle spielt ein Faschingsprinz

Im Theater Gottmannshofen gibt es etwas zu Lachen

Die Vorbereitungen für die Saison 2020 haben bei der Theatergruppe des Schützenvereins Gottmannshofen begonnen. Nach „Psychostress und Leberwurst“ in der vergangenen Saison fordert „Der Faschingsprinz“ von allen Beteiligten vollen Einsatz.

Das Lustspiel in drei Akten von Alfred Hägele kommt in diesem Jahr in Gottmannshofen zur Aufführung.

Aufführungstermine: Samstag, 4. April, 20 Uhr; Palmsonntag, 5. April, 19 Uhr; Ostersonntag, 12. April, 20 Uhr; Ostermontag, 13. April, 19 Uhr; Freitag, 17. April, 20 Uhr. Saalöffnung jeweils eine Stunde vor Beginn der Aufführung im Landgasthof Stark. Platzreservierungen sind ab sofort möglich unter Telefon 08272/2516 oder im Internet unter www.theater-gottmannshofen.de. (pm)