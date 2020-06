vor 22 Min.

Die Mikwe ist geöffnet

Ein Stück jüdischer Geschichte

Das begehbare Denkmal Mikwe in Buttenwiesen (Louis-Lamm-Platz 8, bislang Schulplatz 8) ist am Sonntag, 28. Juni, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher können an diesem Nachmittag die Ausstellung in den Innenräumen des ehemaligen jüdischen Ritualbads (Mikwe) besichtigen. Informationstafeln im Außenbereich erläutern zudem die herausragende kulturgeschichtliche Bedeutung des jüdischen Ensembles Buttenwiesen, das aus Ritualbad, Synagoge und jüdischem Friedhof besteht. Auch der jüdische Friedhof ist geöffnet.

Besucher werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen, die erforderlichen Mindestabstände einzuhalten und Gruppenbildungen zu vermeiden. Männliche Besucher benötigen zudem eine Kopfbedeckung für den jüdischen Friedhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. (pm)

