Die Senioren und die viele Arznei...

Bis zum letzten Platz besetzt war der Saal im Deutschordensschloss Lauterbach mit Seniorinnen und Senioren aus allen Ortsteilen der Gemeinde Buttenwiesen. Sogar aus Wertingen waren Gäste gekommen, um die Ausführungen des Apothekers Johannes Riesinger zu hören, der in Buttenwiesen, Gundelfingen und Wertingen Apotheken betreibt.

Zunächst veranschaulichte er an einer Grafik den Aufbau der Alterspyramide, wie sie sich jetzt und in 30 Jahren darstellt. Die älteren Menschen über 60 werden mehr, die jüngeren weniger, was für das Gesundheitswesen gravierende Folgen haben wird. Dann erklärte er ebenfalls sehr anschaulich, warum wir altern und warum chronische Krankheiten wie Kreislauferkrankungen, Diabetes, Arthrose oder Osteoporose im Alter zunehmen.

Die Einnahme von Arzneimitteln verdreifacht sich vom 50. bis zum 75. Lebensjahr, verspricht aber nicht immer Linderung oder gar Heilung, weil die altersbedingten körperlichen Veränderungen auch die Wirkung der Arzneimittel beeinflussen. Auch Nebenwirkungen können als „neue Krankheit“ erscheinen, deshalb ist eine ständige Abstimmung der Medikamentierung mit dem Arzt unbedingt notwendig, um solche Symptome richtig zu deuten.

Dass im Alter die Elastizität der Muskeln, der Gefäße und des Bindehautgewebes abnimmt, ist dem Verlust von Elastizin zuzuschreiben. Regelmäßige Bewegung, genügend Flüssigkeit und gesunder Schlaf können zwar diesen Verlust nicht ausgleichen, stärken aber das gesamte Immunsystem und die Sicherheit des Bewegungsapparates, sodass Stürze, das Hauptübel des Alters, präventiv vermieden werden können.

Die Wirkung und die Verträglichkeit von Medikamenten, der Abbau der Arzneistoffe und welche Medikamente im Alter als Risikofaktor eingestuft werden, waren ebenfalls Inhalte der Aussprache. Nach einer lebhaften Diskussion und einer schmackhaften Kaffeetafel bedankte sich Gemeindereferentin Marlies Landherr bei Stadtapotheker Johannes Riesinger, nicht ohne auf den nächsten Termin im November hinzuweisen, der ohne Treppensteigen und somit altersgemäß im Dorfladen Lauterbach stattfinden wird. (pm)

