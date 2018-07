vor 33 Min.

Die Verdichterstation nimmt Gestalt an

Mit diesen oder ähnlichen Rohrleitungen wird zu einem späteren Zeitpunkt der Anschluss gelegt werden, der die Verdichterstation mit den beiden Gasleitungen CEL und Nordumgebung verbindet. Die Gasverdichterstation in Prettelshofen soll dabei helfen, den Druck in den Leitungen aufrecht zu erhalten und das Gas zu transportieren.

Die Arbeiten am 107-Millionen-Projekt nahe des Wertinger Stadtteils Prettelshofen gehen mit großer Geschwindigkeit voran. Ein besonders schwieriger Arbeitsschritt wird derzeit vorbereitet.

Von Benjamin Reif

Mit einem Sondertransport kamen in der letzten Woche die beiden riesigen Trafos an, welche den Energieverbrauch der Verdichterstation in Prettelshofen bewerkstelligen werden. Für die 107 Millionen Euro teure Station, welche Ende 2019 in Betrieb gehen soll, werden gewaltige Mengen Strom notwendig sein. Das ganze Bauprojekt dient dazu, nach Inbetriebnahme das Erdgas, welches durch die beiden Leitungen CEL von Vohburg nach Senden und der Nordumgehung von Amerdingen, Wertingen über Finsing nach Schnaitsee fließt, mit neuem Druck zu versehen, damit es sich weiter durch die Leitungen bewegen kann. Das wird mit drei großen, elektrisch betriebenen Gasverdichter-Maschinen geschehen. Deren Leistungsbedarf ist gewaltig: Elf Megawattstunden verbraucht einer der Verdichter pro Stunde. Das ist mehr, als 150 durchschnittliche Einfamilienhäuser in einem ganzen Jahr verbrauchen.

Die beiden Trafos werden den Strom von der Hochspannungsleitung von 110 kV auf Mittelspannung mit 20 kV herunterregeln. Die beiden Geräte, größer als Kleintransporter, wurden vergangene Woche mit riesigen Spezialtransportern angeliefert. Sie sollen schon 2018 in Betrieb gehen.

Seit die Baustelle Ende vergangenen Jahres in Betrieb ging, hat sich schon viel getan auf dem Gelände, das etwas abseits und erhöht zum Dorf Prettelshofen liegt. Der alte Hohlweg wurde ausgebaut und asphaltiert, damit die Lastkraftwagen zum Gelände fahren können. Die Halle, in der die drei elektrischen Verdichter stehen werden, nimmt auch schon Gestalt an. Für das Gebäude wurden schon drei gewaltige Fundamente samt Bodenplatten ausgelegt. „Wir brauchen sehr schwere Fundamente, um später Vibrationen zu vermeiden“, sagt der stellvertretende Projektleiter, Torsten Kock. Nur so könnten die Maschinen später ruhig und sauber laufen.

Etwas abseits der Arbeiten ist an der Baustelle ein regelrechtes Containerdorf entstanden. Dort sind neben allerlei Gerätschaften auch Aufenthaltsräume für die Arbeiter aufgebaut – derzeit arbeiten 70 Mann und mehr auf der Baustelle. Neben der großen Halle, die später mit den Verdichtern das Herzstück der Anlage bilden soll, entstehen derzeit noch zwei weitere Gebäude. In einem wird die gesamte sekundäre Elektrotechnik untergebracht werden, erklärt Kock, etwa für die Gebäudetechnik. Im anderen wird später die Kontrollzentrale für die Anlage installiert werden. „Wir können die Station aber auch aus München fernsteuern“, sagt Kock. Außerdem werden im Betriebsgebäude noch kleinere Werkstätten und Büros untergebracht werden.

Für den vielleicht wichtigsten, sicher aber komplexesten Arbeitsschritt laufen derzeit schon erste Vorarbeiten: der Anschluss der Verdichterstation an die Gasleitungen. „Die Koordinierungsarbeiten laufen seit einem Jahr,“ sagt Kock. In die Leitungen müssen besondere Teile eingesetzt werden, um den Anschluss zu ermöglichen. Wenn ein geeignetes Zeitfenster gefunden ist, muss es sehr schnell gehen. Denn permanent fließt Gas durch die Leitungen, und dieses wird von diversen Verbrauchern erwartet, darunter große Firmen, die nicht auf den stetigen Zustrom verzichten können. Doch Kock ist zuversichtlich, dass ein gutes Zeitfenster gefunden werde, in dem die wichtige Arbeit durchgeführt werden könne.

