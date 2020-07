vor 50 Min.

Ein Fahrzeug für alle Fälle kommt nach Oberthürheim

Der Fuhrpark der Buttenwiesener Gemeindewehren bekommt Zuwachs durch ein vielseitiges Logistikfahrzeug

Von Dominik Bunk

Feuer kann in Menschen viele Gefühle auslösen. Die Faszination etwa, wenn ein wunderschönes Feuerwerk den Nachthimmel in bunten Farben erleuchtet. Doch auf der anderen Seite finden sich die Gefahren, die die heißen Flammen mit sich bringen können.

Dafür, diesen vorzubeugen und Bränden Einhalt zu gebieten, ist die Feuerwehr zuständig. Auch in der Gemeinde Buttenwiesen gab es in den letzten Jahren einige Gründe für die Gemeindewehren, um auszurücken. „Vor allem die beiden Großbrände haben uns die Wichtigkeit unserer Feuerwehren vor Augen geführt“, erklärte Bürgermeister Hans Kaltner den Anwesenden am Donnerstagabend. Gemeint waren die Brände bei Roma und einer Zimmerei in Pfaffenhofen. Anlass war die Inbetriebnahme des neuen Logistikfahrzeugs der Thürheimer Feuerwehr vor dem Unterthürheimer Bürgerhaus, welches nun das bisherige, 40 Jahre alte, Oberthürheimer Löschfahrzeug ablöst. Die Segnung könne aufgrund der Coronasituation erst im kommenden Jahr stattfinden.

„Bei dem Einsatz in der Firma Roma ist bei dem alten Fahrzeug die Pumpe ausgefallen, die Reparatur wäre nicht mehr wirtschaftlich gewesen“, meinte der Erste Kommandant Alexander Fink-Mayr. Er erklärte zudem, dass dieses vor acht Jahren eigentlich nur als Übergangslösung besorgt wurde, da es das damals bei einem Einsatz ausgefallene Fahrzeug ersetzen sollte.

Den größten Vorteil des neuen Logistikfahrzeugs GW-L1 sehen die Feuerwehrleute in der Flexibilität. Der Zweite Kommandant Werner Meitinger erklärte: „In das Fahrzeug können bis zu sechs vorgefertigte Container geladen werden.“ Es handle sich um in sich geschlossene, funktionierende Systeme, die oft auch Sonderanfertigungen seien. Diese seien also nicht fest im Fahrzeug verbaut, aber trotzdem funktionsfähig. „Wir können den Pumpencontainer beispielsweise an die Zusam stellen, um Löschwasser zu fördern und das Fahrzeug kann in der Zeit auch an einen anderen Ort fahren“, erklärte Meitinger weiter. Um das sinnvollste Fahrzeug für die Gemeinde zu finden, investierten die beiden viele Stunden in die Planung und die Organisation der Beschaffung. „Da ist man auch mal spontan am Abend zwei Stunden mit dem Auto gefahren, um sich ein Fahrzeug anzuschauen“, erzählte der Zweite Kommandant.

Auch Kreisbrandrat Frank Schmidt freute sich, dass nicht einfach ein weiteres Löschfahrzeug, sondern ein Gerätetransporter besorgt wurde, um den Fuhrpark der Buttenwiesener Gemeindewehren zu unterstützen. Er meinte: „Jetzt liegt es an den Feuerwehrleuten, die Technik mit Leben zu erfüllen.“

Rund 170 000 Euro und viele ehrenamtliche Planungsstunden kostete das Fahrzeug. Neben staatlicher Förderung konnte sich die Gemeinde auch über eine Spende der Firma Romakowski freuen. Bürgermeister Kaltner erklärte: „Das war auch nicht die letzte Investition der Gemeinde in die Feuerwehren.“ In rund drei Wochen stünde die Inbetriebnahme des neuen Löschfahrzeugs LF-10 in Buttenwiesen an, welches 370 000 Euro gekostet habe, in zwei bis drei Jahren solle auch die Freiwillige Feuerwehr Frauenstetten ein neues Löschfahrzeug bekommen. „Dann wären wir gut gerüstet“, meinte Kaltner.

