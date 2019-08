13:53 Uhr

Ein neuer Kanal fürs Kalteck in Wertingen

In der Straße Kalteck in Wertingen wird in diesen Tagen ein neuer Kanal verlegt. Am Donnerstag war die Schulstraße deshalb nur einspurig befahrbar. Eine Ampel regelte den Verkehr.

Von Berthold Veh

Kleinere Verkehrsbehinderungen mussten Autofahrer am Donnerstag in Wertingen in Kauf nehmen. Der Grund waren Bauarbeiten. In der Straße Kalteck wird ein neuer Kanal verlegt, teilte Betriebshofleiter Johannes Deisenhofer auf Anfrage der Wertinger Zeitung mit. In der Schulstraße war deshalb seit Dienstag eine Fahrbahnspur gesperrt. Der Verkehr wurde über eine Ampel geregelt. Und wer von der Baustelle vorher nichts mitbekommen hatte, musste Wartezeiten in Kauf nehmen. Viele Autofahrer umfuhren die Baustelle aber vorher über die Schmiedgasse.

Der alte Kanal war marode und auch zu klein

Betriebshofleiter Deisenhofer informierte, dass der alte Kanal marode und auch zu klein gewesen sei. Cetal und Hatice Meral, die den „Urfa Döner“ in der Hauptstraße betrieben haben, haben an der Ecke Schulstraße/Katleck im ehemaligen Restaurant Athen eine neue Gaststätte eröffnet. Die Betreiber erhalten für ihr Restaurant einen neuen Kanalanschluss, erläuterte Deisenhofer.

Am Donnerstagabend sollte der Verkehr wieder ohne Ampel fließen

Die Arbeiten führt die Tiefbaufirma Wiesmüller aus Thierhaupten aus. Die Fahrbahn in der Schulstraße war bereits am Donnerstagmittag asphaltiert. Deisenhofer kündigte an, dass der Verkehr am Abend bereits wieder ohne Ampel fließen sollte. Die Kanalbauarbeiten im Kalteck werden noch mehrere Tagen andauern. Voraussichtlich Ende nächster Woche sollen sie abgeschlossen sein. Nach Informationen unserer Zeitung liegen die Kosten für den neuen Kanal im unteren fünfstelligen Eurobereich.

