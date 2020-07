16:15 Uhr

Ein neuer Parkplatz für Wertingen

Am Ebersberg in Wertingen sollen neuen Parkplätze für die Lehrkräfte der Realschule entstehen, da andere Stellplätze an der alten Musikschule wegfallen.

Von Elli Höchstätter

In Wertingen wird es künftig einen neuen Parkplatz geben. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt beschlossen. Über die neuen Stellplätze dürfen sich vor allem die Lehrkräfte der Realschule freuen, denn für sie sind diese vorgesehen.

Die neuen Parkplätze werden auf einem Grundstück am Ebersberg in der Nähe des großen öffentlichen Parkplatzes am Thürheimer Tor entstehen. Dort gibt es ein unbebautes Grundstück, das eine geschotterte Zufahrt erhalten soll.

Es sollen elf Stellplätze am Ebersberg in Wertingen entstehen

Insgesamt sollen elf Stellplätze geschaffen werden. Die Kosten dafür belaufen sich laut Auskunft aus dem Rathaus auf rund rund 17 000 Euro. Der Landkreis übernimmt die Hälfte der Summe. So muss Wertingen letztlich 8500 Euro dafür zahlen.

Die neuen Stellplätze sollen angelegt werden, weil im Bereich der alten Musikschule acht Parkplätze weggefallen sind. Der Grund: Im Falle eines Brandes wäre es den Rettungskräften dort zu eng geworden und sie wären mit den entsprechenden Fahrzeugen nicht durchgekommen. In der Sitzung des Ausschusses erklärte Bürgermeister Willy Lehmeier, dass es sich bei dem Parkplatz um ein „Provisorium“ handle. Langfristig solle eine zukunftsfähige Lösung für das Parkproblem gefunden werden.

Auch Einzelhändler in Wertingen suchen händeringend nach Parkplätzen

Im Laufe der Diskussion kam die Frage auf, ob man nicht Stellplätze auf dem Parkplatz am Thürheimer Tor für die Lehrer reservieren könne. Der Rathauschef verwies darauf, dass auch der Einzelhandel händeringend nach Stellplätzen für seine Angestellten suche – beispielsweise auf dem Parkplatz am Thürheimer Tor. Diesen Wünschen sei man aber nicht nachgekommen. Aus diesem Grund wolle man auch für die Lehrer dort keine Stellplätze reservieren. Johann Meitinger, der Leiter der Bauverwaltung, gab außerdem zu Bedenken, dass der Parkplatz am Thürheimer Tor an einigen Tagen randvoll sei.

Der neue Parkplatz am Ebersberg ist aber nicht für die Lehrkräfte gedacht. Laut Lehmeier sollen die Stellplätze abends und am Wochenende der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

