Ein neuer Treffpunkt in Roggdens Ortsmitte

Der Obst- und Gartenbauverein gestaltete den Dorfplatz in dem Wertinger Stadtteil neu und investierte dafür viel Zeit. Warum das nicht selbstverständlich ist.

Von Brigitte Bunk

Erst wurde die Brücke über den Aufbach in der Roggdener Ortsmitte saniert. Anschließend wollte die Stadt Wertingen auch den daneben liegenden Dorfplatz sanieren. Das Vorhaben erweckte den Tatendrang der Mitglieder des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins. Wie Vorsitzende Melanie Simon erzählt, überlegte sich der Vorstand: „Wenn es schon einen Gartenbauverein gibt, warum sollen wir das dann nicht übernehmen?“ Als klar war, dass sie das Vorhaben auch arbeitstechnisch stemmen können, stand der Entschluss fest, und vor knapp zwei Monaten, am 11. Juni, legten sie los. Sie gruben Humus um, entfernten Steine und Unkraut und befreiten so 190 Quadratmeter von altem Ballast. Ein Strom- und der Wasseranschluss wurden verlegt, schließlich soll hier weiterhin das Maibaum- und Christbaumfest stattfinden. „Bisher hielten sich alle auf der Straße auf, künftig können wir einen Marktstand der Stadt auf dem Dorfplatz aufstellen und auch die Bestuhlung“, sagt Simon.

Teils entsteht in Roggden eine Blumenwiese

Die 16 Helfer setzten Randplatten, trugen Split und Schotter auf, verlegten Rasengittersteine und säten – teils als Blumenwiese – Rasen ein. Die Böschung am Bachrand gestalteten sie mit Steinen und pflanzten Blumen. „Wir wollen schließlich auch eine schöne Aussicht haben.“ Melanie Simon freut sich über die Beteiligung von Gebhard Wiedemann: „Mit seinem Fachwissen als Gärtner hat er uns viel geholfen.“

Und damit sich jeder, der Lust hat, hinsetzen kann, stellten sie noch ein Holzpavillon auf, mit einem massiven Tisch und Sitzbänken aus Holz. Zwei Platanen und Buchen sollen im Herbst noch gepflanzt werden.

Rund zweieinhalb Wochen dauerte die Aktion, während der die Helfer insgesamt 250 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet haben. Zweiter Bürgermeister Johann Bröll zeigte dafür bei der Feier am Samstagabend seine Anerkennung: „Es ist wichtig, dass jemand das in die Hand nimmt.“ Erfreut zeigte er sich, weil viel Unterstützung aus dem Dorf, auch von Firmen und Handwerkern, gekommen sei: „Das ist wirklich gelungen.“ Im ganzen Dorf sei noch viel zu tun: „Aber ein Anfang ist gemacht.“ Dem Bauamt und dem Bauhof, die beratend zur Seite gestanden haben, dankte er ebenfalls. An Kosten fielen laut Bröll 12000 Euro, zusätzliche 6000 Euro für den Stromanschluss. Er bat die Festgäste: „Lasst nicht nach in euren Bemühungen und überlegt euch, wie man den Ort weiter voranbringen kann. Unterstützt die Vereine, dann hat das Dorf eine Zukunft.“ Stadtrat Otto Horntrich betonte: „Die Helfer haben der Stadt viel Geld gespart, weil diese nur die Materialkosten zu tragen hatte. Das war eine außerordentliche Leistung des Vereins.“ Da er selbst Roggdener ist, freut ihn ganz besonders: „Jetzt macht es Spaß, sich in der Dorfmitte aufzuhalten.“ Horntrich sieht eine derartige Aktion keineswegs als selbstverständlich an. So etwas könne nur gelingen, wenn die Vereine, die von aktiven Bürgern aus Roggden und Hettlingen gemeinsam getragen werden, harmonisch arbeiten sowie Rücksichtnahme und Respekt für die Leistung der anderen zeigen. Damit das Dorf Zukunft habe, gab Horntrich dem Zweiten Bürgermeister den Hinweis mit, dass Bauplätze nötig seien, damit sich junge Leute hier niederlassen können.

Feier woanders in Roggden

„Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen, dass der Dorfplatz jetzt so schön gestaltet ist“, bedankte sich Vorsitzende Melanie Simon bei den mitwirkenden Bürgern, helfenden Händen, beim Vorstand und den Mitgliedern. Sie hofft, „dass wir einen Treffpunkt für jung und alt geschaffen haben, der von allen angenommen wird“. Gemeinsam mit Pater Biju bat sie um den Segen Gottes für alle, die sich hier aufhalten.

Das gemütliche Beisammensein, umrahmt vom Musikverein Zusamaltheim, fand diesmal allerdings noch beim Schützenheim statt. So konnten sich alle den neuen Dorfplatz in seiner ganzer Pracht anschauen.

