vor 27 Min.

Eine Zeitreise ins Wertingen der 1960er-Jahre

Plus Im Internet kursiert derzeit ein Kurzfilm über die einstige “Kreisstadt Wertingen”. Alfred Sigg hat ihn für die Wertinger Zeitung angesehen.

Von Hertha Stauch

Ein wenig versteckt im oberschwäbischen Land an der Zusam liegt die Kreisstadt Wertingen…“. So beschaulich klingt die knapp sieben Minuten dauernde Dokumentation an, die das Bayerische Fernsehen in den 1960-er Jahren über das „Städtle“ gedreht hat. Als Retro-Video macht der Schwarz-weiß-Streifen derzeit auf den Laptops und Handys die Runde, wird per Mausklick weitergereicht, und weckt gerade in wenig abwechslungsreichen Pandemie-Zeiten willkommene Erinnerungen. Altstadtrat und Heimathistoriker Alfred Sigg hat das Filmchen für die Wertinger Zeitung angeschaut und fühlt sich sofort zurückversetzt in die Zeit, in der er als 20 Jahre junger Mann gerade seine berufliche Laufbahn eingeschlagen hatte, unterbrochen vom Militärdienst in Neuburg.

Erster Kameraschwenk auf alter Wertinger Stadtmühle

Der erste Schwenk der Kamera fällt auf die markante Stadtmühle, dort wo heute Wohnungen, der Kinderarzt, Gastronomie und ein Reisebüro untergebracht sind. Das markante hohe Gebäude an der Zusam diente damals noch als Mühle und Sägewerk. „

Alfred Sigg in den 60er Jahren. Bild: Alfred Sigg

Es war noch unverputzt“, verweist Sigg auf ein Detail. Denn das Betriebsgebäude des „Stadtmüllers“ war nach der Zerstörung im Krieg wieder aufgebaut worden und stand in den 60er Jahren noch mit rohen Wänden an dem Platz, dessen Umgebung heute als „Zusaminsel“ eine Attraktion geworden ist. „Das ist der Gerber Müller“, erkennt Sigg das heute nicht mehr existierende Anwesen an der Zusambrücke wieder, das einem Neubau weichen musste, in dem heute Büroräume und ein Modegeschäft untergebracht sind.

Der „Gerber Müller“ war nur einer von mehreren Handwerksbetrieben in Wertingen, in denen Felle und Tierhäute für die Ledergewinnung gegerbt wurden. Sigg, dessen Elternhaus sich stadtauswärts an der Zusam befand, hat noch die spezifischen Düfte in der Nase, die damals häufig aus der Mitte des „Städtles“ heraus waberten. „Das waren drei Gerüche. Der scharfe, wenn gegerbt wurde, dann der malzige, wenn beim Carry gebraut wurde und dann noch das Aroma von der Kaffeerösterei am Marktplatz.“ Dort, bei „Kolonialwaren Gerblinger“, wurden schwarze Bohnen geröstet. Das Haus mit der charakteristischen halbrunden Fassade steht heute noch unverändert am Eingang zum Kirchhof und beherbergt seit langer Zeit eine Metzgerei. Unverändert auch der Marienbrunnen, den die Kamera ins Blickfeld nimmt. „Die Mariensäule ist eigentlich ein Kriegerdenkmal aus dem 1871er-Krieg“, klärt Sigg auf.

Auch das alte Wertinger Schloss erscheint im Film

Weiter geht es im Film nach einem kurzen Blick auf den Marktplatz die Schulstraße hinauf zum „alten Schloss“, laut Filmkommentar ein „ehrwürdiger Bau, in dem einst die Herren der Stadt, die Pappenheimer, wohnten. Heute residiert dort der Landrat“.

Die Wertinger Stadtmühle in den 60er Jahren - damals noch mit Sägewerk. Bild: Bayerischer Rundfunk

Das damalige Landratsamt des Landkreises Wertingen hat sich nur wenig verändert, ebenso das in Nachbarschaft stehende ehemalige Amtsgerichtsgebäude. Alfred Sigg macht auf die markante Mauer mit Bögen und Gitterstäben aufmerksam, die das Gebäude einst umgaben. Als Relikte der „bürgerlichen Vergangenheit der kleinen Stadt“ zeigt der Film die beiden 300 Jahre alten Fachwerkhäuser in der Stadtmitte. „Fachwerkhäuser waren ursprünglich eher Anwesen von ärmeren Leuten,“ erklärt Alfred Sigg, „denn gemauerte Steinhäuser konnten sich die Wenigsten leisten.“

Nur das Erdgeschoß der Fachwerkbauten war gemauert. Die charakteristische Balkenkonstruktion der Obergeschosse wurde mit Weidenruten und Lehm gefüllt. „In einem der alten Fachwerkhäuser ist das Kreisblatt zu Hause,“ macht der Film auf die damalige Produktion der Wertinger Zeitung am Marktplatz aufmerksam und schwenkt in die einstige Setzerei und Druckerei, in der in den 60er Jahren noch echte Handarbeit mit Setzmaschinen und Druckerschwärze geleistet wurde. Teile alter Gerätschaften stehen heute im Heimatmuseum.

Das Wertinger Krankenhaus bei der Eröffnung

Ungeahnte Aktualität bekommt der Film, als es den Ebersberg hinauf geht. Als blitzblanker Neubau präsentiert sich da auf noch völlig kahlem Gelände am Rande der Stadt das „neue Kreiskrankenhaus“, für das die Kommune nur den Baugrund kostenlos abtreten musste. Die elf Millionen Mark für den Neubau musste der Landkreis aufbringen. Die Wertinger seien „recht stolz auf dieses mustergültige Krankenhaus“, so der Kommentar im Film, den Alfred Sigg bestätigt.

Bürgermeister Leopold Eberhardt prägte die Nachkriegszeit von Wertingen. Im Film berichtet er von seinen Bemühungen für eine Ansiedlung von Industrie. Bild: Bayerischer Rundfunk

Und das nicht ohne Bedauern über die derzeitige kontroverse, teils heftige Diskussion über die Zukunft der Kreiskliniken. Doch der Film lässt keine Zeit für Gram und zeigt einen weiteren Höhepunkt der damals städtischen Entwicklung – den Neubau der Volksschule mit Blick in den Werkraum, in dem die unvergessenen Lehrer Gebhard Prestel und Alfons Baumgartner den Buben beim Hämmern und Bohren über die Schulter schauen.

Den Aufschwung des Städtchens in der Nachkriegszeit bezeichnet Bürgermeister Leopold Eberhardt im folgenden Filminterview denn auch als „zufriedenstellend“. Alfred Sigg kann sich gut an den großen, schlanken Mann erinnern, der sich leidenschaftlich für Wertingen einsetzte: „Von Beruf war er Lagerhausverwalter, als Bürgermeister war er ehrenamtlich tätig. Und er hatte noch eine Leidenschaft – das Rauchen.“









Eberhardt bemühte sich um Industrieansiedlung in Wertingen

Eberhardt schildert seine Bemühungen um eine Industrieansiedlung in Wertingen, was er mittels einer Anzeigenkampagne in verschiedenen Blättern versuchte. Der Erfolg war spärlich. Allerdings gab es Ausnahmen. Die Ziegelei Berchtold und die Textilherstellung „Alcorn“ lieferten wichtige Arbeitsplätze. „Beim Alcron gab es ideale Beschäftigungen für Frauen,“ erwähnt Sigg und gibt ein Beispiel für die damaligen Gesellschaftsnormen, nach denen Frauen eher an der Nähmaschine, als am heißen Brennofen werkeln sollten.

Die „Honoratioren“ der Stadt trafen sich abends beim Karteln im „Hirsch“. Bild: Bayerischer Rundfunk

Auch das gesellige Leben unterlag geschlechtsspezifischen Normen, wie im Film deutlich wird. So sitzen abends am Wirtshaustisch beim „Hirsch“ nur die altehrwürdigen Herren beim Karteln – das Leben der Frauen spielte sich wohl eher beim Nachmittags-Kaffeekränzchen im „Madlon“ ab. Im „Hirsch“ trafen sich die „Wertinger Honoratioren“, nennt Sigg den alten Begriffe noch. Männer von herausgehobenem sozialen Stand entspannten sich hier im Feierabend. Mit dabei auch Bürgermeister Eberhardt, Konditormeister Madlon, Karl Straßer, Hauptmann Alois Wittmann und andere, die den alten Wertingern noch bekannt sein dürften. Es waren die „Stadtväter“, die damals das Sagen hatten und mit denen der Film den Schlusspunkt setzt.

Der sehenswerte Kurzfilm, der in der Online-Mediathek des Bayerischen Fernsehens unter „BR Retro Städtebild Wertingen“ zu finden ist, weckt nicht nur Erinnerungen, sondern schafft ein Spiegelbild der kleinstädtischen Gesellschaft in der Nachkriegszeit.

Hier geht es direkt zum Video des Bayerischen Rundfunks:

Lesen Sie auch:

Themen folgen